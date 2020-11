L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, présente ses excuses à l’antenne pour les affirmations faites par la campagne Trump et amplifiées par l’émission de Carlson concernant le décompte des voix en Géorgie. L’affirmation de la campagne Trump découle d’un communiqué de presse et d’un tweet nommant «quatre personnes décédées» qui auraient voté en 2020.

Selon Forbes, l’épisode de jeudi de l’émission de Carlson s’est ouvert par une discussion sur les allégations de la campagne Trump. L’animateur a distingué James Blalock et Linda Kessler en Géorgie, deux des électeurs présumés décédés que Carlson a dit aux téléspectateurs, «nous pouvons prouver», étaient victimes de fraude électorale.

La campagne du président Trump a accusé quatre électeurs géorgiens de fraude. Ils ont dit qu’ils avaient voté «mort» à l’élection présidentielle. Nous en avons retracé deux, bien vivants. Nous avons simplement frappé à une porte et Mme James Blalock, 96 ans, a répondu. @ 11AliveNews https://t.co/n9dLA70jJB pic.twitter.com/10cbPJTXB0 – Brendan Keefe (@BrendanKeefe) 13 novembre 2020

“Dans des moments comme celui-ci, la vérité compte plus que jamais”, a déclaré Carlson jeudi, selon Forbes. “De fausses allégations de fraude peuvent causer autant de dommages que la fraude elle-même.” Carlson a également détaillé l’affaire Blalock, qualifiée d’avis par le réseau.

“M. Blalock a été facteur pendant 33 ans jusqu’à son décès en 2006. Quatorze ans plus tard, selon les registres de l’État, il envoyait toujours des articles. James Blalock a voté lors des élections de la semaine dernière”, a déclaré Carlson. Mais selon 11 Alive à Atlanta (via Forbes), feu M. Blalock n’a pas voté. Sa femme, qui a voté comme Mme James Blalock, l’a fait et est bien vivante.

«Son inscription électorale a été signée sous le nom de Mme James E. Blalock, Jr. et c’est exactement ainsi qu’elle a signé son nom lorsqu’elle a voté aux élections générales du 3 novembre», ont déclaré les responsables électoraux de Géorgie au 11 Alive. Le média a rapporté la même chose à propos de Kessler, le conseil des élections dissipant la confusion.

“Linda Kesler de Nicholson a été marquée comme décédée en 2003 et n’a pas voté. Lynda Kesler, qui a une adresse, un anniversaire et un code postal différents qui a le droit de voter – a voté”, ont déclaré des responsables. 11 Alive ajoute que le secrétaire d’État géorgien examinait d’autres allégations, mais la moitié nommée par la campagne Trump a voté légalement et n’a commis aucune fraude.

Tucker Carlson émet une correction et présente des excuses après avoir prétendu à tort qu’un individu décédé avait voté en Géorgie. Il poursuit en affirmant qu’il avait raison, cependant, à propos d’autres électeurs décédés, même si l’autre rapport qu’il a mentionné a également été démystifié. pic.twitter.com/wXTFWFRIUK – Mikael Thalen (@MikaelThalen) 14 novembre 2020

Les révélations ont conduit Carlson à s’excuser lors de son épisode de vendredi pour l’erreur, tout en affirmant toujours que les morts ont voté aux élections. “L’une des personnes qui ont voté aux élections de la semaine dernière n’est pas morte. James Blalock est toujours mort, on vous a parlé de lui. Mais c’est sa femme qui a voté.” Elle a voté en tant que Mme James Blalock. C’est démodé et nous l’avons manqué », expliqua Carlson.« Tout un tas de morts ont voté, nous vous avons montré leurs noms, nous l’avons prouvé – mais James Blalock n’en faisait pas partie … Alors excuses pour cela. Bien sûr, nous allons toujours corriger lorsque nous avons tort. Et nous l’étions. “

La campagne de Donald Trump continue de prétendre que la fraude électorale aux élections de 2020 est généralisée, lançant des poursuites dans des États comme la Pennsylvanie et la Géorgie où Joe Biden a bouleversé Trump. Le président n’a pas encore concédé l’élection à Biden malgré de nombreux réseaux, y compris Fox News, ayant nommé l’ancien vice-président président élu.