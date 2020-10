L’animateur de “Hoy” explose contre Luis Miguel, pense-t-il cela? | Instagram

C’est très étrange ce qui s’est passé récemment dans l’émission “Hoy”, l’un des hôtes invités aurait “humilié” le soi-disant “Sol de México” en pleine transmission, Incroyable!

Encore une fois le programme “Aujourd’hui“C’est quelque chose dont il faut parler et à cette occasion ce sont ses hôtes qui ont donné la note après qu’un de ses invités se soit prononcé contre l’interprète de” La Inconditionnel “au milieu du programme, Luis Miguel. Pensez-vous vraiment cela de lui?

Tout cela faisait partie d’un duel de l’une des dynamiques menées le matin, lorsque l’acteur, comédien Carlos Espejel, a explosé contre Luis Miguel.

Il convient de préciser que la critique ne visait pas directement “Luismi” que nous connaissons tous, mais celui qui représentait son personnage, c’est-à-dire le présentateur “Paul Stanley“, qui est entré dans la peau du célèbre mexicain dans le jeu populaire” Chantez le mot “auquel participent tous ceux qui composent la direction du célèbre programme de télévision.

Pendant les moments où la victoire a été disputée, Carlos Espejel, a lancé une vive critique de l’une des imitations faites par Stanley, qui dans une tentative d’être le meilleur imitateur de Luis Miguel, Espejel a dit qu’il était “laid”.

Le comédien Carlos Espejel ne pouvait s’empêcher de souligner que l’imitation de Paul Stanley en incarnant le chanteur n’aurait pas eu de succès puisqu’à son avis, il ne partageait aucune similitude avec l’artiste.

Oui, mais quel laid Luis Miguel », a dit Espejel à Lambda García à propos de Paul imitant« El Sol ».

Ce qui a immédiatement déclenché les rires de toutes les personnes présentes et sûrement des millions de spectateurs.

Sur “Sing the word”, c’est l’une des sections les plus attendues de l’émission télévisée, “Today”, les chefs d’orchestre exécutent divers défis et se couronnent ainsi comme les meilleurs dans chacune des dynamiques, mais le processus pour y parvenir est accompagné de blagues , des défis forts et d’autres situations très amusantes pour les conducteurs dans le but d’offrir un excellent divertissement au public qui suit l’émission tous les jours.

Le moment a été capturé à travers une vidéo partagée sur la chaîne “Hoy” sur YouTube, où les gens peuvent revivre ces moments et bien d’autres tout au long de cette production puisqu’une grande diversité de personnages célèbres accompagne le casting des chefs d’orchestre.

De même, ce qui s’est passé dans cette édition de “Chantez le mot” où des personnalités telles que Pancho Barraza, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Carlos Espejel, Paul Stanley et Lambda García ont participé, qui agit en tant que juge de ce segment.

Le premier à gagner a été le chanteur Pancho Barraza qui, après avoir concouru contre Galilea Montijo pour interpréter une chanson avec le mot «Music», l’artiste n’a pas hésité à rappeler l’une des chansons célèbres de sa discographie, laissant Galilea Montijo dans une situation de désavantage notable.

Ce fut au tour d’Arath de la Torre et de Paul Stanley, qui ont réagi rapidement au mot “Sun” et c’est Arath qui a commencé à montrer sa voix et ses compétences pour imiter la voix et les gestes du célèbre Luis Miguel avec la chanson, ” Quand le soleil se réchauffe », cependant, Paul Stanley lui donnerait la bataille en se remémorant un autre des célèbres tubes appelé« Sol de México »avec« Sol, Arena y Mar », une chanson sortie par l’artiste en 1999.

Stanley a même fait une parodie après avoir terminé son quart de travail en faisant une supposée représentation de l’artiste alors qu’il a donné des présentations dans un état incommode, à la demande de Galilea Montijo.

Enfin, le verdict est venu de la juge, Lambda García, qui a déterminé son vote pour Arath de la Torre au premier tour. Vérifiez tous les détails dans la vidéo suivante: Pensez-vous que Paul Stanley a mieux imité le chanteur?