Nick Cannon et Brittany Bell ont eu une saison des fêtes très spéciale cette année, alors que l’hôte de The Masked Singer et sa petite amie ont accueilli leur deuxième enfant ensemble, une petite fille. L’heureuse nouvelle maman a partagé la grande nouvelle sur son Instagram vendredi aux côtés de la première photo de famille de la famille, dans laquelle le nouveau-né arbore un arc vert festif aux côtés de la tenue de vacances assortie de sa famille.

“Le meilleur cadeau qui nous ait jamais surpris … UNE FILLE !!!!!” a écrit l’ancienne Miss Arizona USA. “Le puissant Queen Cannon est arrivé cette semaine au moment idéal pour Noël.” La mère de deux enfants a également inclus des photos d’elle-même et de Cannon en train de câliner le nouveau-né en pyjama et en tenue de vacances, ainsi qu’une photo de Cannon tenant leur petite fille après sa naissance devant une piscine d’eau.

«Tellement plus à partager», a poursuivi Bell. «Tout ce que je peux dire, c’est que Nick a été mon rocher à travers la naissance d’eau naturelle la plus intense et la plus puissante. Ce n’était rien d’autre que PUISSANT. Elle a conclu avec un message de vacances pour ses abonnés, en écrivant: “Joyeux Noël !!!! MERCI DIEU.” Les amis célèbres du couple n’ont pas tardé à les féliciter pour le nouveau membre de leur famille. Jordin Sparks a commenté l’annonce du couple, “OMG FÉLICITATIONS !!!!! Le meilleur cadeau jamais !!” et la femme de Kevin Hart, Eniko, a ajouté: “Incroyable! Je vous aime tous. Joyeux Noël.”

La famille et les partisans de Bell ont également pesé, avec une personne qui a commenté: «Félicitations, ma magnifique amie !! Elle est belle! Mon cœur est rempli de tant d’amour pour vous et votre belle famille. Un autre a sonné sous l’annonce, “Aw! Félicitations! Quel beau cadeau de Noël!” tandis qu’un troisième a ajouté: “Elle est belle. Félicitations, si heureuse pour votre famille grandissante! Bonnes vacances!”

Cannon et Bell partagent un fils de 3 ans, Golden, et la star de Wild ‘n Out est également le père de jumeaux marocains de 9 ans et Monroe, qu’il partage avec son ex-femme Mariah Carey. En juin, Bell a annoncé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, partageant une photo de Golden avec une cape en lisant «grand frère».

Vendredi, Bell a partagé un doux message à propos de sa famille sur Instagram, publiant des photos d’une séance de maternité avec Cannon et leur fils, dans laquelle les deux tiennent et embrassent son bébé. «Je partage ce que j’aime», a-t-elle légendé la photo. “L’amour de notre famille est puissant! J’ai hâte de partager si nous avons une fille ou un garçon.”