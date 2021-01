UNE

L’animateur de talk-show merican, Larry King, est décédé à l’âge de 87 semaines après avoir été testé positif au coronavirus.

Un communiqué annonçant la nouvelle a été tweeté depuis son compte samedi.

On y lisait: «Pendant 63 ans et sur les plates-formes de la radio, de la télévision et des médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur.

«De plus, alors que c’était son nom apparaissant dans les titres des émissions, Larry a toujours considéré ses sujets d’interview comme les véritables vedettes de ses programmes, et lui-même comme un simple conduit impartial entre l’invité et le public.

«Qu’il interroge un président américain, un dirigeant étranger, une célébrité, un personnage en proie à des scandales ou un homme ordinaire, Larry aimait poser des questions courtes, directes et simples. Il pensait que des questions concises fournissaient généralement les meilleures réponses, et il ne se trompait pas. dans cette croyance. “

La star de la télévision a été transportée à l’hôpital de Los Angeles fin décembre après avoir été testée positive pour le coronavirus. Aucune cause de décès n’a été donnée.

La déclaration continue: “Les interviews de Larry au cours de ses 25 ans de diffusion sur CNN” Larry King Live “, et ses programmes Ora Media” Larry King Now “et” Politicking with Larry King “sont constamment référencés par les médias du monde entier et restent partie des archives historiques de la fin du 20e et du début du 21e siècle.

«Ora Media adresse nos condoléances à ses enfants survivants Larry, Jr, Chance, Cannon et à toute la famille King.

“Les arrangements funéraires et un service commémoratif seront annoncés plus tard en coordination avec la famille King, qui demande leur intimité en ce moment.”