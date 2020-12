N

ick Hewer quitte Countdown après près de 10 ans en tant qu’animateur du jeu télévisé.

L’ancienne star des apprentis, 76 ans, a déclaré que la pandémie de coronavirus l’avait incité à reconsidérer son avenir et qu’il ne renouvellerait pas son contrat pour janvier.

On ne sait pas encore qui prendra sa place dans le programme de longue date.

Il a écrit sur Twitter: «Ravi d’être de retour dans le studio Countdown après un autre verrouillage forcé, MAIS ce dernier verrouillage m’a donné l’occasion d’envisager ma vie future et j’ai décidé que c’était le bon moment pour démissionner à la fin de mon contrat dans la nouvelle année.

«En tant que personne dans sa 77e année, qui en sera à sa 10e année d’héberger la grande institution britannique qu’est Countdown, je pense qu’il est temps de sentir les fleurs et d’avoir un chien.

«Mais laissez-moi maintenant profiter de l’occasion pour dire que ce fut un privilège et un plaisir de prendre la tête de Countdown, diffusé pour la première fois en 1982 et toujours détenteur du record Guinness.

Il a remercié Channel 4 et ses coanimateurs «merveilleusement talentueux» Susie Dent et Rachel Riley, entre autres.

Le présentateur a également souhaité bonne chance à son successeur, en écrivant: «Et donc, à quiconque prend ma place, je vous souhaite plein succès et j’espère que vous aurez autant de plaisir et de récompense que j’ai apprécié.»

Hewer avait précédemment annoncé en novembre qu’il n’organiserait pas Countdown tant que les mesures de verrouillage resteraient en place au Royaume-Uni.

Il a rejoint le spectacle, qui a débuté en 1982 et a vu plusieurs line-ups de présentation, en 2012, succédant au présentateur sportif Jeff Stelling.

Anciennement consultant en relations publiques, Hewer a rencontré l’ancien propriétaire d’Amstrad, Lord Sugar, et l’a finalement rejoint en tant que conseiller sur The Apprentice sur BBC One, lançant une carrière à la télévision.

Son ancien co-star et patron des apprentis, Lord Sugar, a tweeté: «Bravo Nick. Vous travaillez trop dur et avez produit de bonnes choses pour moi et un compte à rebours. Bonne décision maintenant amusez-vous au lieu de monter et descendre l’autoroute chaque semaine. Tout le meilleur d’Alan + Ann ».

La présentatrice du compte à rebours Rachel Riley faisait également partie de ceux qui ont répondu à la nouvelle.

Elle a tweeté: “Bon, il est temps d’obtenir une liste de bingo des choses dont vous avez besoin pour glisser dans l’émission pendant que vous hébergez @Nick_Hewer.”

Une autre des stars actuelles de l’émission, Susie Dent, a tweeté: «La voix d’un gentleman qui nous manquera beaucoup.»