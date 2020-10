Le mandat de Tyra Banks sur Dancing With the Stars a connu un début difficile, c’est le moins qu’on puisse dire, mais l’ancienne animatrice de America’s Got Talent ne serait “pas inquiète” de perdre son travail. Même avant le début de la saison, les fans ont été choqués de la voir remplacer Tom Bergeron et Erin Andrews, et ont continué à critiquer sa performance. Banks a déjà promis de faire mieux, malgré un flub majeur à l’antenne lors de l’épisode du 5 octobre.

“Les notes de DWTS sont en hausse et Tyra ne craint pas de perdre ou de se battre pour sauver son emploi”, a déclaré une source proche de Banks à E! Nouvelles vendredi. L’initié a noté que les producteurs exécutifs derrière l’émission “adorent” la performance du double gagnant d’Emmy. “Elle atténue le bruit et n’écoute pas les critiques des médias sociaux”, a ajouté la source, notant que Banks avait déjà traité avec des critiques lorsqu’elle a repris America’s Got Talent. “Elle sait comment gérer les haineux et elle a toute sa carrière”, a déclaré la source à E! Nouvelles. “C’est une pro.”

Banks a d’abord répondu aux critiques après la première de la saison 29 de DWTS dans une vidéo TikTok post-show. Elle a admis qu’elle «n’était pas parfaite» et qu’elle «a dit les mauvais mots», mais elle a juré de continuer. Elle a comparé sa performance d’accueil à la première danse du concurrent Skai Jackson. “J’ai foiré cette semaine, Skai a foiré cette semaine, mais nous allons continuer à avancer”, a déclaré Banks. “Pardonnez-vous quand vous vous trompez et continuez”

Cependant, Banks a commis une autre erreur critique lors de l’épisode du 5 octobre, lorsqu’elle a annoncé les mauvais couples qui avaient atteint les deux derniers. Banks a dit aux fans que les mauvais noms figuraient sur les cartes qui lui avaient été données et les producteurs ont insisté sur le fait que ce n’était pas la faute de Banks. “C’est la télévision en direct, des choses comme celles-ci se produisent, en particulier avec des informations provenant de tout le pays, votant et calculant en si peu de temps”, a déclaré le juge Bruno Tonioli à Entertainment Tonight, ajoutant que les les producteurs d’informations dans la salle de contrôle lui donnaient. Tonioli a déclaré que Banks avait géré la situation avec brio en notant: “Elle était vraiment bonne parce qu’elle a pris le contrôle de la situation.”

Au début de l’épisode du 13 octobre, Banks a de nouveau abordé la situation, assurant aux fans qu’il n’y avait pas d’erreur dans les résultats du vote, et que les bonnes célébrités dans les deux derniers – Anne Heche et Monica Aldama – correspondaient au vote. “Ne vous y trompez pas, tous vos votes ont été définitivement comptés, et les deux bons couples du bas ont été nommés”, a expliqué Banks. “Cependant, ce que vous n’avez pas vu, c’est qu’il y avait un problème technique dans les coulisses qui a causé que les noms sur mes cartes ne soient pas listés correctement.” L’épisode du 13 octobre s’est déroulé sans accroc pour Banks, qui animera à nouveau en direct de la salle de bal lundi à 20 h HE sur ABC.