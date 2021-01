Quelques heures après la signature d’un décret imposant le port de masques sur la propriété fédérale, le président Joe Biden a été vu sans masque facial au Lincoln Memorial lors de la spéciale Celebrating America mercredi. Les commentateurs conservateurs ont immédiatement sauté sur cela, accusant Biden d’être un hypocrite, même si Biden ne portait pas de masque facial à l’extérieur n’était pas une violation du décret. La co-animatrice de The View, Megan McCain, a également critiqué Biden pour ne pas avoir porté de masque pendant ce segment.

“Nous avons le président Biden hier, lui et sa famille, ils ne portent pas de masques après avoir mandaté et obligé les gens à porter des masques sur la propriété fédérale”, a déclaré McCain lors de l’épisode de jeudi de The View. «Lui et sa famille ne portaient pas de masque. Les règles pour trois, mais pas pour moi… J’étais vraiment déçu qu’il ne porte pas de masque.

FAUCI PARLE LIBREMENT DU PLAN COVID-19: Le Dr Fauci a déclaré jeudi qu’il était «libérateur» de discuter des faits derrière le coronavirus sans crainte de «répercussions» – les co-hôtes réagissent et discutent du Président. La nouvelle stratégie de Biden pour renverser la pandémie. https://t.co/1DyxLBVWuH pic.twitter.com/iFYX5f3bYd – The View (@TheView) 22 janvier 2021

Joy Behar a suggéré à Sunny Hostin McCain de faire une «fausse équivalence». Hostin a ensuite souligné que c’était le président Donald Trump qui avait fait du port du masque une question partisane. “Trump a politisé le virus d’une manière que je ne pense pas qu’aucun de nous n’aurait imaginé. Il a politisé le port de masques”, a déclaré Hostin, ajoutant que Trump devrait être blâmé pour les gens qui ont peur de se faire vacciner et pour d’autres pensant que le virus est un canular.

Mercredi, après avoir prêté serment, Biden a signé un décret, qui stipule que les personnes résidant dans les bâtiments fédéraux doivent suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour ralentir la propagation du COVID-19. Alors que les directives du CDC demandent aux gens de porter des masques dans la plupart des cas, l’agence note que les masques ne doivent pas être portés à l’extérieur si la distanciation sociale est possible. Pendant le segment du Lincoln Memorial, Biden était à l’extérieur et la personne la plus proche de lui était à environ six pieds, souligne Snopes. Le décret laisse également aux agences fédérales qui administrent les bâtiments le soin de décider comment appliquer les règles maks. Le Lincoln Memorial est géré par le National Parks Service, qui n’a pas critiqué Biden pour ne pas porter de masque facial.

Les images de Biden ne portant pas de masque au Lincoln Memorial alors que le violoncelliste Yo-Yo Ma jouait ont été publiées par le journaliste Timothy Burke, qui a partagé l’émission C-SPAN. Il a rapporté que Biden portait un masque avant le début des images et le remit immédiatement après la fin du segment.

Voici le tout. J’ai confirmé qu’il y avait un haut-parleur PA là-dedans avec le flux du programme, donc Biden écoutait effectivement la performance de Yo-Yo Ma pendant qu’elle était diffusée. Il portait son masque juste avant cela et le remit dès qu’il avait fini son coup de télévision. pic.twitter.com/H9yOT5QXaV – Timothy Burke (@bubbaprog) 21 janvier 2021

Jeudi, l’attachée de presse Jen Psaki a été interrogée sur le fait que Biden ne portait pas de masque. “Je pense que la puissance de son exemple est également le message qu’il envoie en signant 25 décrets, dont près de la moitié liés au COVID; les exigences auxquelles nous sommes tous soumis chaque jour ici pour nous assurer d’envoyer ce message à le public », a déclaré Psaki. “Hier a été un moment historique de notre histoire. Il a été nommé président des États-Unis. Il était entouré de sa famille. Nous prenons un certain nombre de précautions, mais je ne pense pas – je pense que nous avons de gros – plus gros problèmes à résoudre. inquiétez-vous en ce moment. “