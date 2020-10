George Floyd aurait eu 47 ans aujourd’hui, alors les gens se souviennent de lui en affluant vers le bloc de Minneapolis où il a été tué pour laisser des hommages.

Le site commémoratif de fortune de Floyd – au coin de la 38th Street et de Chicago Avenue – est visité par des centaines de personnes par semaine qui pleurent et protestent contre sa mort … mais mercredi, ils ont également orné la zone de fleurs et de ballons en l’honneur de son anniversaire. .

Aujourd’hui aurait été le 47e anniversaire de George Floyd. Il devrait encore être en vie aujourd’hui pour célébrer une autre année avec sa famille et ses amis. Nous avons besoin de justice et de veiller à ce que cela ne se reproduise plus – à commencer par l’interdiction des étranglements et la création d’une norme nationale pour l’usage de la force. – Kamala Harris (@KamalaHarris) 14 octobre 2020 @KamalaHarris

Les monuments commémoratifs affluent également en ligne, y compris ceux de Sen. Kamala Harris, qui dit … “Il devrait encore être en vie aujourd’hui pour célébrer une autre année avec sa famille et ses amis.”

En plus des ballons et des fleurs supplémentaires, un rassemblement est également prévu mercredi soir sur les lieux … pour honorer la mémoire de Floyd et le mouvement que sa mort a déclenché en Amérique et dans le monde.

Comme nous l’avons signalé … une belle nouvelle peinture murale de Floyd a également été dévoilé il y a quelques jours dans sa ville natale de Houston, ce qui encourage les gens à «être le changement» et à «voter».

La famille de George espère aussi utiliser son bday comme catalyseur pour enregistrer les gens, et ils se déplacent aujourd’hui à Minneapolis pour y arriver.