Le timing a entravé les chiffres d’audience de l’émission de divertissement phare de la BBC.

Strictly était toujours l’émission la plus regardée sur toutes les chaînes samedi avec une moyenne de 9,5 millions de téléspectateurs et une part d’audience de 43,8%, avec un sommet de 10,4 millions, selon la BBC.

Cependant, cela a marqué une baisse de la moyenne de 10,6 millions de personnes qui se sont connectées la semaine dernière à la suite d’une conférence de presse diffusée sur BBC One au cours de laquelle le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un nouveau verrouillage d’un mois pour l’Angleterre.

Alors que le début de Strictly approchait à 19 h 10, l’adresse de M. Johnson à Downing Street a été transférée sur la chaîne BBC News pour faire place et de nombreux téléspectateurs sont restés fidèles à l’émission de divertissement.

La série a projeté son premier spectacle de danse en direct il y a deux semaines, qui a attiré en moyenne 9,3 millions de téléspectateurs.

Samedi soir, Ranvir Singh et le comédien Bill Bailey ont présenté des performances à succès lors de la soirée cinéma de l’émission, tandis que l’ancien joueur de la NFL Jason Bell a déçu au box-office.

La présentatrice de Good Morning Britain et son partenaire Giovanni Pernice ont dansé un foxtrot to Love You I Do de Dreamgirls et ont reçu une ovation du juge Motsi Mabuse.

Le comédien Bailey et son partenaire Oti Mabuse, qui a remporté le spectacle l’année dernière avec l’acteur d’Emmerdale Kelvin Fletcher, ont interprété un pasodoble sur le thème The Good, The Bad And The Ugly.

Cependant, l’ancien joueur de la NFL, Bell, a eu du mal à impressionner les juges avec un pasodoble sur le thème de Star Wars avec Luba Mushtuk, habillé en Finn et Rey de la récente trilogie.

La deuxième célébrité quittera la piste de danse sur BBC One dimanche à 19h25.