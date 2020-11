B

ITCOIN a fait un tour de montagnes russes cette semaine, même selon ses propres normes capricieuses.

Le FT, un auguste journal qui ne fait pas beaucoup de blagues, a déclaré sur son blog Alphaville que Sa Majesté la Reine avait exprimé un intérêt pour la blockchain, la base de données qui stocke des données bitcoin, entre autres.

Les Bitcoiners ont commencé à se demander combien de bitcoins Son Maj avait amassé. Il n’y a eu aucun commentaire officiel, mais je pense que nous pouvons supposer que la réponse est aucune.

Néanmoins, le bitcoin a grimpé de 1000 dollars mardi à plus de 19000 dollars. Mercredi, il atteignait des sommets sans précédent.

Le prix est maintenant redescendu à 16 802 $. Certains frères ont les doigts gravement brûlés.

Ayush Ansal, du fonds spéculatif Crimson Black Capital, a déclaré: «Après avoir été dans une friche relative pendant quelques années depuis la fameuse course haussière de fin 2017, la crypto, et le Bitcoin en particulier, sont de retour.»

Il a ajouté: «Alors qu’il se dirigeait vers un nouveau record, Bitcoin semblait avoir la fièvre de la ligne blanche en milieu de semaine quand il a chuté de plus de 12% en une journée.

«Ceci, presque certainement, a été déclenché par de nombreux investisseurs à long terme qui ont encaissé en récompense de trois années de volatilité extrême et de creux abjects.»

Un débat plus large en cours dans la ville et ailleurs porte sur la puissance du bitcoin.

Est-ce vraiment un rival des devises réelles qui ont une banque centrale derrière elles, comme le dollar, la livre et l’euro? Pourrait-il réellement les remplacer?

Si c’est possible, qu’est-ce que cela signifie pour la capacité des banques centrales à inventer de l’argent et à nous sortir des catastrophes?

Au cours des 12 dernières années, il y a eu deux crises majeures: le krach financier et Covid. Certains disent que le Brexit en fera un troisième. Bitcoin est-il le 4e imminent?

Cette semaine, le chancelier Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement britannique emprunterait près de 400 milliards de livres cette année. C’est sans aucun doute beaucoup, mais cela se produira relativement facilement parce que la Banque d’Angleterre est solide comme un roc et parce que tout le monde en Grande-Bretagne a besoin de ce qu’elle contrôle – des livres.

Pour le moment, le prix du bitcoin est en dollars. C’est toujours sa méthode de comparaison de la valeur.

Que se passe-t-il si le prix du bitcoin devient, eh bien, le bitcoin, et qu’il existe de nombreux moyens d’échange, y compris peut-être dans votre supermarché local.

Simon French de Panmure Gordon a déclaré: «Alors, tout d’un coup, l’activité économique ne se rattache pas aux institutions officielles et la capacité des banques centrales et des gouvernements à influencer le flux de valeur entre les particuliers est compromise. Quand vous parlez de soft power – ce n’est pas l’aide étrangère qui compte, c’est le contrôle du moyen d’échange convenu. Perdez ça et vous êtes en difficulté.

Envie d’une vision apocalyptique? Essayez le rejet des monnaies fiduciaires et l’adaptation des monnaies numériques privées. Cela laisse des pans entiers de l’activité économique hors de la compétence des gouvernements et des régulateurs. C’est le nirvana pour certains, y compris certainement les bros Bitcoin.

Mais que se passe-t-il quand il y a un accident grave qui nécessite de l’argent d’urgence, de quelque sorte que ce soit, pour être magué et dépensé?

Ayush Ansal à nouveau: «Le refus obstiné de Bitcoin de disparaître mettra à nouveau les banques centrales en alerte rouge.

«S’ils deviennent vraiment courants, le bitcoin et d’autres crypto-monnaies représentent une menace systémique pour l’ensemble du système bancaire.

«Pendant la crise financière mondiale, les banques centrales et les gouvernements pourraient agir ensemble pour défendre les économies, mais si une crypto-monnaie décentralisée devient la norme, alors les économies mondiales sont sans doute des canards assis.

«En cas d’effondrement majeur, les banques centrales seraient redondantes et les dommages pourraient être non seulement économiques, mais impacter le tissu même de la société telle que nous la connaissons.

James Bentley de Financial Markets Online a déclaré: «Si les principales devises du monde sont décentralisées, les banques centrales seront sans doute impuissantes en cas de crise financière future.

«Tous les outils que les banques centrales utilisent traditionnellement seront redondants. Ce sera comme se présenter à une fusillade avec un couteau.

La monnaie crypto a des racines cyberpunk. À sa création, il a été conçu comme une alternative au système bancaire – et un moyen de contourner le pouvoir des banques centrales de contrôler la masse monétaire.

Peut-être que ce rêve est mort – maintenant c’est juste une autre classe d’actifs volatile sur laquelle les fans peuvent prendre un coup de pied.

Mais à chaque fois, il émerge dans le courant dominant. Comme quand on dit que la reine s’y intéresse et que certains pensent que c’est plausible, la pression artérielle à la Banque d’Angleterre et à la Réserve fédérale américaine augmente.

Peut-être devrions-nous tous vraiment acheter du bitcoin. Venez au bout du monde, nous pourrions en avoir besoin.