Dans 2018, L’acteur américain John Krasinski a surpris les journalistes de cinéma et le public avec l’intrigue post-apocalyptique tendue de A Quiet Place, un film avec une incroyable approbation critique de 96% sur Rotten Tomatoes. Le cinéaste avait auparavant réalisé de courtes interviews avec des hommes répulsifs (2009), trois épisodes de The Office (Greg Daniels, Ricky Gervais et Stephen Merchant, 2005-2013) et The Hollar (2016), et ce film de son film a rapporté plus de 335 millions de dollars. dollars dans le monde entier sur un budget de dix-sept – presque vingt fois ce qu’il en coûte à faire.

A Quiet Place a un taux d’approbation critique de 96% sur Rotten Tomatoes et a rapporté près de 20 fois son budget dans le monde

Ainsi, personne ne pouvait être surpris qu’il ait tourné une suite, avec le simple titre de Un endroit calme, partie 2 et Emily Blunt et compagnie reprenant leurs rôles, dont la première était prévue pour mars dernier. Mais Paramount a décidé d’un retard jusqu’à Avril 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. Et, même sans que la deuxième partie ne nous soit parvenue et en raison de son énorme succès, de sa valorisation et de sa rentabilité, il ne peut nous surprendre que John Krasinski lui-même a proposé une nouvelle idée de spin-off de A Quiet Place, ni que la société de production lui a donné le feu vert, peut-être sans trop de marchandage.

Collège Moody | Flikr

Avec Jeff Nichols dirigeant le spin-off, il y a de fortes chances que cela finisse par être un jeu intéressant pour le moins.

Cependant, à cette occasion, il se limitera à le produire, alors qu’il a été annoncé que Jeff Nichols sera en charge à la fois du scénario et de la réalisation du nouveau film. Ce compatriote de John Krasinski a signé jusqu’à présent cinq longs métrages: Shotgun Stories (2007), Take Shelter (2011), qui a remporté trois prix au Festival de Cannes, Mud (2012), Midnight Special et Loving (2016). Donc, avec ce programme, nous avons probablement de bonnes chances que le spin-off projeté de A Quiet Place finisse par être un travail intéressant pour le moins.

L’article L’apocalypse silencieuse de «A Quiet Place» se développe avec un «spin-off» a été publié dans Explica.co.