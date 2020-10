Le Portal TV de Facebook, son appareil photo sans écran que vous connectez à un grand écran, reçoit Netflix. La société a annoncé la mise à jour aujourd’hui, complétant davantage les applications de streaming disponibles via sa famille de dispositifs de chat vidéo et faisant de la plate-forme Portal encore plus un concurrent de bâton de streaming. (Le Portal TV prend déjà en charge Amazon Prime Video, Showtime et Sling TV.)

En plus des nouvelles de Netflix, Facebook annonce l’introduction d’une nouvelle télécommande pour Portal TV qui comprend des boutons de lancement rapide pour Prime Video, Facebook Watch et Netflix, afin que les gens puissent immédiatement s’asseoir et commencer à diffuser. Cette télécommande commencera à être livrée avec les appareils Portal TV aujourd’hui et sera disponible en magasin dans les «prochaines semaines».

Netflix ne semble pas encore disponible sur le portail standard, bien que Facebook indique également aujourd’hui qu’il apporte Zoom sur le Portal Mini, le Portal et Portal Plus pour donner aux gens la possibilité de l’utiliser pour les appels vidéo. (Zoom annoncé précédemment que le support de Portal était en route en août.) Comme d’habitude, la caméra du Portal s’entraînera sur celui qui parle.

Zoom, avec Netflix, sera également sur les appareils concurrents, y compris l’Amazon Echo Show et le Google Nest Hub Max. Google a rendu Netflix disponible sur le Nest Hub et le Nest Hub Max en juillet, et Amazon dit qu’il devrait bientôt arriver à l’Echo Show. Maintenant, Facebook a juste besoin de déployer Netflix sur tous ses appareils Portal et il sera sur un pied d’égalité avec ses concurrents.