The Weeknd a continué de susciter de nombreuses réactions après son apparition aux American Music Awards dimanche soir. S’en tenant à son thème créatif de se présenter avec un visage ensanglanté et meurtri ou dans le cas des American Music Awards, un visage bandé, le regard de The Weeknd a conduit de nombreux téléspectateurs à se demander exactement ce qui se passait.

C’est d’abord lors d’une apparition du Saturday Night Live en mars qu’il a inquiété ses fans. C’est à ce moment-là qu’il a fait ses débuts avec son look battu en interprétant “Blinding Lights” et “Scared to Live”. Il a continué à arborer ce look lors d’apparitions ultérieures et lors d’autres récompenses dans le cadre d’une promotion pour son court métrage, After Hours, dans lequel il a le même regard bandé et ensanglanté.

Néanmoins, les téléspectateurs des American Music Awards qui n’étaient pas conscients de la signification de son regard ont été repris par la tenue surprenante. The Weeknd, qui s’est récemment révélé être le prochain artiste à la mi-temps du Super Bowl, a fait sa première apparition à l’événement pour accepter le prix de l’album préféré – Soul R&B. Il a ensuite fait ses débuts “Save Your Tears” avec une apparition spéciale de Kenny G. The Weeknd a huit nominations au total aux American Music Awards.

De nombreux fans sur les réseaux sociaux se sont moqués du look bandé et l’ont lié à l’une de ses chansons à succès, “Can’t Feel My Face”. La chanson est sortie de son deuxième album studio en 2015.

putain, quand la semaine a dit “je ne sens pas mon visage quand je suis avec toi”, il ne plaisantait pas #AMAs pic.twitter.com/yY4gQ6ZHVY – laura (@zeugirdorarual) 23 novembre 2020

Bien que 2020 ait été une année difficile pour tout le monde, sa tenue, malgré ses débuts cette année, n’a rien à voir avec cela. Cependant, certains fans pensent que son apparence ensanglantée continue de s’aggraver à chaque apparition.

The Weeknd est sorti ressemblant à #AMA pic.twitter.com/MbJFn2hV8O – nani ✨ (@nanibeanzzz) 23 novembre 2020

En faisant ses débuts pour son apparition dans Saturday Night Live, il a également porté le regard sur les VMA. Il continuera probablement aux Grammy Awards.

… pouvons-nous parler de ce que The Weeknd a en cours? #AMAs pic.twitter.com/PPIpYFLTDf – MACHSPEED ✈️ (@MachSpeedTV) 23 novembre 2020

Certains téléspectateurs ont décidé de mettre sa tenue des American Music Awards côte à côte avec des personnages classiques. Parmi ceux-ci figurait le Joker alors qu’il sortait de l’hôpital dans l’une des scènes les plus emblématiques de The Dark Knight.

le weeknd rend la différence un peu plus difficile aux #AMAs pic.twitter.com/nbSclSvBnK – Catarina Bettencourt (@CatBett_) 23 novembre 2020

D’autres ont décidé de se demander ce qu’il allait faire ensuite. Les Grammys seront probablement la prochaine apparition publique de The Weeknd, laissant certains faire des prédictions sur ce qu’il sortira ensuite.

À ce rythme, je suis convaincu que The Weeknd va se présenter aux Grammys sur une civière dans le coma #AMAs pic.twitter.com/2sDES0oMaV – 💧🌙ChrOMARtica☀️🔥 (@OmarVlad_) 23 novembre 2020

Bien que son look n’ait rien à voir avec 2020, quelques téléspectateurs des American Music Awards ont applaudi son look. Ils ont plaisanté en disant qu’il avait porté un masque facial à un autre niveau avec les bandages autour de sa tête.

The Weeknd a porté le port d’un masque à un niveau différent #AMAs pic.twitter.com/7qTRXWiZD6 – Carly Heading (@carlyylalaa) 23 novembre 2020

The Weeknd, qui sera le prochain interprète du Super Bowl, fera certainement une déclaration avec sa tenue à l’une des plus grandes scènes. Le Super Bowl 2021 aura lieu au Raymond James Stadium de Tampa Bay, en Floride.

Hmm. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à @theweeknd, mais je viens d’apprendre qu’il doit se produire pour le spectacle de mi-temps @SuperBowl l’année prochaine. – Jennifer Thies (@musicjmusic) 23 novembre 2020

