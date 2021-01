L’appel d’Anastasia Kvikto suscité par d’énormes charmes | Instagram

Le mannequin qu’ils appellent “Le Russe Kim Kardashian” Anastasia Kvikto Il a surpris ses millions de fans en partageant une photo dans laquelle ils montraient ses énormes charmes.

Connue pour avoir une silhouette voluptueuse comme la femme d’affaires et mondaine américaine, en plus d’être comparée à Demi Rose à certaines occasions pour sa forte ressemblance, la mannequin russe est fière de son corps et s’en vante en affirmant qu’il n’y a personne comme elle C’est ce qu’il a commenté dans une interview avec le programme “Une nouvelle vie”.

Bien que beaucoup de gens considèrent que Anastasia Kvikto Elle a subi plusieurs aménagements esthétiques comme d’habitude actuellement, elle a elle-même confirmé que tout dans sa silhouette est complètement naturel, qu’en plus d’avoir un régime spécial, elle fait de l’exercice pendant plusieurs heures pendant la journée pour tout garder en place, en particulier sa Jambes arrière et charme car il mentionnait que c’était la partie qu’il aimait le plus chez elle.

La jeune célébrité de 25 ans est devenue une grande influenceuse et la star d’Instagram partage en permanence du contenu sur ses réseaux sociaux, ces types de publications font que des millions de fans l’adorent encore plus, d’autant plus que ses énormes charmes se démarquent un peu. Tout vêtement qu’elle utilise commence immédiatement à susciter des réactions de la part des internautes.

Dans une publication qu’elle a réalisée il y a longtemps le 20 août 2020, elle apparaît assise sur un lit de camp, il semble que son dos est tourné mais on peut aussi voir une partie de son front, Anastasia Kvikto vous utilisez l’un des maillots de bain le plus petit de son placard, il est de couleur bougainvillier, le dos de celui-ci est perdu parmi ses charmes donc ils ont l’air jolis, bien qu’à vrai dire tout vêtement qu’elle utilise semble petit à côté de ses charmes à la fois supérieurs et plus tard.

La modèle russe Elle a déménagé aux États-Unis depuis qu’elle était adolescente, même si elle ne connaissait pas très bien l’anglais, ses rêves de devenir un grand mannequin ne l’ont pas arrêtée, au contraire c’était sa grande motivation, mais quand elle est arrivée dans le pays, elle a réalisé que que tout n’était pas comme elle le croyait, car plusieurs entreprises l’ont rejetée précisément à cause de ses énormes attributs.

Loin d’être déprimé Anastasia Kvikto Il a décidé que ce serait sa marque de fabrique, s’aventurant et réussissant sur Instagram avec chacune de ses publications, aujourd’hui il est loin d’atteindre 12 millions d’abonnés.

Grâce au succès qu’elle a commencé à avoir et aussi à la nouvelle mode parmi les célébrités sur les réseaux sociaux de montrer de grandes courbes, elle est devenue une icône, maintenant plusieurs entreprises travaillent avec elle depuis son Instagram, où elle fait elle-même la promotion de certains produits, elle a également eu Le privilège d’être une invitée spéciale sur certaines émissions de télévision, elle voit peu à peu les fruits de son succès.

Quand il est arrivé aux États-Unis pour la première fois, il a commencé à vivre à Miami, en Floride, aux États-Unis, mais après un certain temps, il a décidé qu’il valait mieux déménager, alors il l’a fait et a fini par vivre à Los Angeles, en Californie.

On dit que ses mesures sont 96, 63 et 108 pas mal, je peux facilement rivaliser avec d’autres grands modèles, cependant ce n’est probablement pas nécessaire car le marché est assez large et il n’est pas nécessaire de faire des comparaisons avec d’autres personnalités internet qui aiment qu’elle est assez célèbre.

