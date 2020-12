UNE

pple va bientôt indiquer sur son App Store quelles données personnelles chaque application conserve et partage potentiellement sur ses utilisateurs, a annoncé l’Autorité de la concurrence et des marchés.

Dans l’une des nombreuses annonces liées aux Big Tech mardi, la CMA a déclaré qu’Apple avait accepté d’apporter les changements après consultation avec le chien de garde britannique de la concurrence et ses homologues et partenaires internationaux.

Apple avait prévisualisé le déménagement en juin, et la CMA a maintenant confirmé que les changements devraient arriver sur iOS dans les prochains jours. être collectés et liés aux comptes, aux appareils ou à l’identité des utilisateurs par une application.

Ces derniers mois, Apple avait demandé aux développeurs d’applications de créer ces soi-disant «étiquettes nutritionnelles de confidentialité». Chaque application indiquera si elle rassemble des données telles que les noms, adresses, historiques de navigation et emplacement des utilisateurs, informations financières, achats passés et informations sur la capacité de l’application à suivre leurs activités.

Les développeurs devront également être transparents sur les activités de tout partenaire tiers – de nombreuses applications ont un code tiers intégré dans leurs applications.

L’idée est de mieux informer les consommateurs sur la manière dont leurs données seront utilisées par les applications qu’ils téléchargent au quotidien.

Dans un communiqué, le chien de garde a déclaré: «Les changements garantis par la CMA et ses agences partenaires internationales signifient que les gens peuvent plus facilement prendre en compte les problèmes de confidentialité lorsqu’ils choisissent d’acheter et de télécharger une application ou non.

en relation

“Les autorités chargées de la protection des consommateurs, y compris la CMA, se sont inquiétées du fait que les gens ne recevaient pas d’informations claires sur la manière dont leurs données personnelles seraient utilisées avant de choisir une application, y compris sur le fait que le développeur de l’application partagerait ses données personnelles avec un tiers. informations, les consommateurs sont incapables de comparer et de choisir des applications en fonction de la manière dont ils utilisent leurs données personnelles. »

Il a ajouté qu’il était également en pourparlers avec Google pour apporter des modifications à son Play Store.

Les données publicitaires de tiers, les données saisies explicitement et volontairement par les utilisateurs dans l’application et les données collectées via des éléments tels que les commentaires des clients sont exonérées.