L’approbation de Joe Biden par Sam Elliott a surpris beaucoup de gens, mais pas plus que les fans de The Ranch. Elliott raconte une nouvelle annonce Biden for President, qui a suscité une controverse parmi de nombreuses personnes en ligne. Dans ce document, Elliott n’attaque jamais directement Donald Trump, mais il a simplement expliqué pourquoi il pensait que Biden était le meilleur choix pour être commandant en chef.

“Joe Biden n’a pas besoin que tout le monde dans ce pays soit toujours d’accord”, a-t-il déclaré. “Juste pour convenir que nous aimons tous ce pays et partirons de là.” Elliott a également déclaré dans l’annonce: “Il n’y a qu’une seule Amérique. Pas de rivières démocratiques. Pas de montagnes républicaines. Juste cette grande terre, et tout ce qui est possible avec un nouveau départ. Des remèdes que nous pourrions trouver. Des futurs que nous pouvons façonner. récompense. Dignité à protéger. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire si nous choisissons de nous attaquer aux problèmes, et non les uns les autres. ” Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans de The Ranch ont à dire à propos de la nouvelle publicité.

Sam Elliott racontant une publicité Biden. “The Ranch” ne sera plus jamais le même. – Alex Berg (@ AlexBerg22) 21 octobre 2020

La principale raison pour laquelle les fans de The Ranch sont surpris par le fait qu’Elliott approuve Biden est à cause de la nature de son personnage dans la série. Elliott a joué Beau Bennett, un éleveur robuste et sans fioritures.

J’ai regardé The Ranch sur Netflix et j’ai adoré chaque minute !!

Le personnage de Sam Elliott était un républicain inconditionnel et découvrir que la vraie vie que Sam Elliott soutient Joe Biden dans cette élection n’est que * le baiser du chef * pic.twitter.com/Hzsz9kbL0m – 🤠 🏳️‍🌈 (@LoneStarSteph_) 21 octobre 2020

En regardant le Ranch sur Netflix, j’ai supposé que Sam Elliott était un républicain. Merde, c’est un très bon acteur. – LraeArn (@ Ivadenufof45) 21 octobre 2020

De plus, Beau est connu comme un républicain convaincu. Il a indiqué à plusieurs reprises qu’il croyait que Ronald Reagan était le plus grand président américain de tous les temps.

J’ai été vraiment surpris d’entendre la voix de Sam Elliott dans une publicité Biden. Je ne sais pas pourquoi, mais je l’ai juste considéré comme un partisan de Trump. Fait juste ses talents d’acteur dans le matériel The Ranch Emmy – jaxparrothead (@jaxparrothead) 21 octobre 2020

“Sam Elliott” est tout à fait une approbation pour Biden. Quiconque a regardé “The Ranch” sait que Beau Bennett ne se soucie pas beaucoup d’eux démocrates 🤣😁🤣 https://t.co/4DXqaVhpxf – 🄲🄸🄽🄳🅈 🎃 (@SmartyPants_USA) 21 octobre 2020

Dans un épisode, Beau dit qu’il ne visitera pas le mont Rushmore tant que Reagan n’y sera pas gravé. De plus, sa sonnerie de téléphone portable est un enregistrement de Reagan livrant sa célèbre phrase, “M. Gorbatchev, abattez ce mur!”

Je me demande si le personnage de Sam Elliott du Ranch qui aimait Regan ressentirait la même chose. – UCFGUY23 (@ ucfguy23) 21 octobre 2020

Aime ça. Surtout, étant donné le personnage de Sam Elliott sur “The Ranch”. Brillant. https://t.co/NTwrcGcfSr – RustyWater (@IAmRustyWater) 21 octobre 2020

Dans un autre épisode, l’ex-femme de Beau, Maggie, plaisante en disant qu’il continue de voter pour Reagan à chaque élection. Cette blague est remarquable, car Reagan est mort depuis 2004.

Avec à quel point son personnage est résolument républicain dans The Ranch, il est drôle d’entendre Sam Elliott faire la voix off – Dan (@ realDan203) 21 octobre 2020

Il semble que la plupart des fans de The Ranch présumaient simplement qu’Elliott était très similaire à son personnage. Cependant, dans la vraie vie, il semble avoir surtout évité de parler de sa politique personnelle.

J’ai été un peu ennuyé par Sam Elliott ces dernières années, en raison de son apparition dans la série pro-droite de Netflix The Ranch, mais cela va dans le sens du pardon. – BIG BOPPER (Stock de capital humain) (@hughfriknfraser) 21 octobre 2020

moi, en attendant de voir tous les fans de The Ranch découvrir que Sam Elliott n’est pas l’un d’eux pic.twitter.com/Vl2ztTVcKn – michelle (@meee_shell) 21 octobre 2020

Une recherche rapide sur Google n’a pas révélé si Elliott a été ouvert ou non sur l’opinion politique passée. Un rapport de 2016 d’Agility PR Solutions a révélé, cependant, qu’Elliott est considéré comme faisant partie des premières célébrités aimées des républicains et des conservateurs.

Le personnage de Sam Elliott dans son émission est DIE hard GOP, je l’aime et cette publicité me rend tellement folle de joie qu’il soit l’un de nous, plus que son personnage sur The Ranch lol https://t.co/nCJjl1ZXIO – bluenoser resister🇨🇦🌈💏🌿 (@ TraciMac70) 21 octobre 2020

Rejoindre Elliott sont d’autres acteurs tels que Clint Eastwood, Harrison Ford et Sean Connery. Ils apparaissent, comme le dit Agility, comme des «bons gars de la justice».

