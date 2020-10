La star du Ranch, Sam Elliott, a récemment approuvé Joe Biden à la présidence, et cela a suscité une forte réponse des Américains des deux côtés de l’allée. Au cours du premier match de la Série mondiale 2020, une publicité de campagne Biden a été diffusée qui exhortait les électeurs à «choisir un président qui fait de notre mieux». Il n’a pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour se rendre compte que la voix de signature racontant l’annonce n’était pas une autre Elliott.

“Il n’y a qu’une seule Amérique”, a poursuivi Elliott. “Pas de rivières démocrates. Pas de montagnes républicaines. Juste cette grande terre, et tout ce qui est possible dessus avec un nouveau départ. Des remèdes que nous pourrions trouver. Des avenirs que nous pouvons façonner. Travailler pour récompenser. Dignité à protéger. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire , si nous choisissons de nous attaquer aux problèmes, et non les uns des autres.

La campagne Biden vient de lancer cette nouvelle publicité “Go From There”, lors du premier match des World Series, racontée par Sam Elliott pic.twitter.com/9N6GJdsly2 – Johnny Verhovek (@JTHVerhovek) 21 octobre 2020

L’acteur emblématique a ensuite précisé sa position politique en déclarant: “Joe Biden n’a pas besoin que tout le monde dans ce pays soit toujours d’accord. Juste pour convenir que nous aimons tous ce pays, et partir de là.” L’approbation a suscité beaucoup de réponses en ligne. Certains fans d’Elliott l’applaudissent pour le déménagement, mais d’autres sont mécontents. Faites défiler vers le bas pour lire ce que les utilisateurs de médias sociaux disent sur Twitter, ainsi que sur un précédent post Facebook de PopCulture.com à propos de l’histoire.

Cette annonce est du calibre Morning In America de Reagan. Une déclaration de clôture si positive et unificatrice. Ne mentionne pas du tout Trump. Brillant. – Scott Challeen (@ScottChalleen) 21 octobre 2020

«Eh bien, j’aimais ce gars-là, tout ce qu’il disait me convenait. Pas maintenant perdu le respect pour lui. Je sais que nous avons tous le droit mais…»

«Je m’attendais à ce qu’il soit plus conservateur. Cela montre que tous les types hollywoodiens sont entachés de la gauche libérale et font tourner leurs mots en espérant qu’ils peuvent influencer le vote de quelqu’un.

GRANDE annonce. J’adore Sam Elliott – Don P (@YankeePedro) 21 octobre 2020

“Tellement déçu par cet homme, j’ai pensé qu’il était plus intelligent que ça. De toute évidence, il est juste concentré sur les personnalités et non sur la politique.”

«Je pensais que Sam était intelligent. Quelle déception. J’ai perdu mon respect!

Hou la la! Bien que je ne sois pas d’accord avec ta décision, je t’aime toujours. Je suis heureux que vous ne soyez pas l’une des milliers de célébrités à rabaisser les gens pour leurs décisions! – joseph (@ jpfenton74) 21 octobre 2020

«J’ai toujours pensé que tu étais un homme très intelligent. Je dois changer d’avis maintenant. Je sais que nous avons tous notre propre opinion.

J’aimais Sam Elliott – Carl Hall (@ vilkas9653) 21 octobre 2020

“J’adore Sam Elliot. Un type formidable. Il a raison. Fatigué des injures. Fatigué du chaos. Fatigué d’un président qui doit être dans les nouvelles à chaque minute. Fatigué de cette présidence, c’est trop chaotique.”

“Son choix ne me change pas d’avis. Je suis un Trumper et je suis fier de lui. A chacun le sien.”

Phew! Si Sam avait fait une publicité pour T. j’aurais été absolument écrasé et dans une mare de larmes en position fœtale frissonnant. – Votez des personnes décentes au bureau (@VoteForChanges) 21 octobre 2020

“Je pensais qu’il était plus intelligent. Je n’ai plus aucun respect pour lui.”

“Quelle déception mais pas surpris. On s’en fiche !!”

Le pouvoir de cette annonce réside dans le peu qu’elle demande aux électeurs indécis. Cela les sépare de Trump sans exiger aucune idéologie. “Si nous choisissons de nous attaquer aux problèmes et non les uns des autres” “Il n’est pas nécessaire que tout le monde dans ce pays soit toujours d’accord. Juste pour être d’accord, nous aimons tous ce pays” – Will Saletan (@saletan) 21 octobre 2020

“Je n’ai pas besoin ou je veux qu’un acteur me dise comment voter. Je peux le découvrir moi-même, merci. Tenez-vous-en à votre travail quotidien!”

“Bravo Sam. Biden 2020.”

Mon enfant de 2 ans a été littéralement transpercé par cette annonce. Leva les yeux de ses jouets et resta parfaitement immobile – écoutant et ne quittant pas la télé des yeux. Bien joué. – Julie Alexandria, La Vida Baseball (@JulieAlexandria) 21 octobre 2020

“Vous pouvez être en désaccord sur ce sujet et toujours vous associer avec la personne. Cela s’appelle être un être humain. Essayez-le.”

“Il a fait le bon choix parce que Biden fera ressortir le meilleur des gens au lieu de faire ressortir le pire des gens comme le fait Trump.”

