Sean Penn a tweeté vendredi une approbation retentissante de l’ancien vice-président Joe Biden, et cela suscite toujours la conversation sur Twitter. L’acteur a écrit qu’il était «ambivalent» à propos de Biden jusqu’à cette semaine, lorsqu’il a entendu Biden parler en détail de la façon dont il gérerait la pandémie de coronavirus. Les partisans des deux extrémités du spectre politique enregistrent toujours leur surprise à ce tournant.

Les éloges de Penn pour Biden étaient spécifiquement liés à la pandémie de COVID-19 et à l’expérience personnelle de Penn aidant à la réponse. L’organisation à but non lucratif de l’acteur, Community Organized Relief Effort – CORE – aide à équiper des sites de test dans la région de Los Angeles depuis mars. Il a écrit: “Je travaille sur des sites de test depuis le premier jour. Parler à Fauci et à tous les meilleurs scientifiques.” Il croit que le plan de Biden est “TOUT ce qui ramènera l’Amérique au travail et s’épanouira.”

Je viens d’entendre Biden sur la stratégie de Covid. Il est mort. Je travaille sur des sites de test depuis le premier jour. Parler à Fauci et à tous les meilleurs scientifiques. C’est TOUT ce qui ramènera l’Amérique au travail et s’épanouira. J’avais été ambivalent à propos de Biden. Mon ambivalence est partie. Biden pour l’Amérique. – Sean Penn (@SeanPenn) 23 octobre 2020

“J’avais été ambivalent à propos de Biden. Mon ambivalence est partie. Biden pour l’Amérique”, a-t-il conclu.

Certains fans ont ressenti la même chose, remarquant qu’ils avaient découvert leurs propres raisons d’être plus enthousiastes à propos de Biden. D’autres ont riposté à Penn, essayant de le pousser à soutenir le président Donald Trump à la place.

Quoi qu’il en soit, l’incursion de Penn dans la politique a eu des discussions sur les réseaux sociaux samedi. Voici un aperçu de la réaction des fans.

Merci

Sean, merci SINCEREMENT pour tout le travail que vous avez fait. Quelle inspiration, quelle façon de progresser. – Barbara O’Toole (@barbaraot) 23 octobre 2020

Merci pour tout votre travail! J’ai hâte de ne pas être au chômage, de sortir, de voir mes enfants – si fatigués de ce désastre à la suite de YaRUMP! – Purcelda 🇺🇸🌊💙 (@ThePurcelda) 23 octobre 2020

De nombreux adeptes ont personnellement remercié Penn pour son travail dans et autour de LACORE, qui avait déjà aidé à faire face à des catastrophes internationales comme le tremblement de terre de 2010 en Haïti, mais ce printemps, ils se sont concentrés sur les besoins nationaux.

Doute

Dans quel monde le scientifique et virologue de haut niveau rencontre-t-il Sean Penn et l’inclut-il dans la prise de décision? – Mark dashark (@ mlivorsi22) 24 octobre 2020

Certains fans doutaient de l’affirmation de Penn selon laquelle il avait parlé à Fauci et à d’autres scientifiques, du moins personnellement. Pour être honnête, son travail avec CORE aurait pu le mettre en contact avec des responsables de la santé publique, ne serait-ce que pour coordonner la réponse.

Diagnostic de Trump

Sean Penn vote pour le gars qui écoute les experts, pas pour celui qui a contracté le virus parce qu’il se considère comme un expert. https://t.co/jAJPbysXkH – Steve Redmond (@sjredmond) 24 octobre 2020

En ce qui concerne certains utilisateurs, Trump avait perdu tout droit de peser sur la pandémie de coronavirus lorsqu’il l’a contractée lui-même. Ils ont noté que Biden avait toujours tenu compte des conseils des scientifiques.

Exagération

Alerte Dr Sean Penn sait tout!

Blâmez à nouveau le président Trump! Homme orange mal à droite Sean Penn. Je vous blâme et manque d’informations

Je suppose que Covid 19 disparaîtra et pas plus si Joe Biden gagne? @SeanPenn # Trump2020 @realDonaldTrump #Trump https://t.co/AieGX5NL0o – King New Jersey (@King_NewJersey) 24 octobre 2020

D’un autre côté, certains utilisateurs pensaient que Penn exageait dangereusement à quel point une politique Biden aurait un impact sur la pandémie de coronavirus.

Autres étoiles

Putain de droit. Votez pour le bleu tout au long du ticket. https://t.co/cddPtznY23 – Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) 24 octobre 2020

D’autres célébrités ont répondu au tweet de Penn avec leurs propres approbations, y compris l’acteur Vincent D’Onofrio.

Changer les mentalités

Bon sang. J’ai déjà voté pour le président Trump mais si je savais qu’un acteur échoué votait pour Biden, j’aurais voté pour Biden. Maintenant, que vais-je faire? 🤣🤣🤣 https://t.co/cnlIPnITSv – Dakota Proud Russian Bot # CULT45 Member 🇺🇸 (@ DakotaS70328403) 24 octobre 2020

Enfin, des gens des deux côtés de l’échiquier politique ont souligné à quel point il est peu probable que quiconque change d’avis à ce stade d’une élection, en particulier lorsque tant d’Américains ont voté tôt. Ils se sont demandé ce que l’approbation de Penn pourrait accomplir si tard dans le match.

