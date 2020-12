Cette année, des célébrités ont jeté la maison par la fenêtre avec ces ornements chics pour célébrer Noël et le nouvel an. Il semblerait que ces artistes aient organisé un concours pour voir qui a le plus coloré des lumières de Noël dans leurs demeures de plusieurs millions de dollars. Pour cela, ils ont fait appel aux services d’entreprises professionnelles telles que «Dr Christmas», qui propose des forfaits décoratifs, intérieurs et extérieurs, allant de 5 000 $ par pièce à des centaines de milliers de dollars dans toute la maison. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants? Jugez par vous-même ci-dessous.

Kim Kardashian et Kanye West.

L’incroyable manoir de 60 millions de dollars de Kimye Il présente des arbres qui semblent recouverts de neige blanche, qui bordent la longue allée, ainsi que plusieurs dans sa cour arrière.

C’est une décoration un peu simple et minimaliste, mais super élégante.

Pour les enfants, ils ont créé un petit village avec des lumières colorées.

Kylie Jenner.

Le plus jeune du clan Kardashian-Jenner il a deux demeures. L’un à Holmby Hills, où il vit, et celui-ci pour 16 millions de dollars à Hidden Hills, dans le quartier de Calabasas.

Kylie Il enveloppa sa maison dans une teinte dorée, tapissant les bords de la maison de lumières jaunes et recouvrant complètement ses arbres et jardins de l’élégante lueur festive.

Il est si brillant que l’on se demande s’ils pourront le voir depuis la station spatiale internationale.

Avec autant d’éclairage, quelle sera votre facture d’électricité ce mois-ci?

Jennifer Garner.

L’actrice de 48 ans a vendu son manoir de 31,95 millions de dollars à Adam Levine, il loue donc actuellement ces 13,86 millions de dollars à Pacific Palisades, alors qu’ils terminent la construction de ce qui sera leur nouvelle maison à Brentwood Park.

Pour votre décoration, Jen opté pour quelque chose de coloré, audacieux et lumineux.

Un arc-en-ciel entier avec des nuances de violet, vert, bleu, rouge et jaune à l’avant et à l’arrière.

S’il travaille ainsi dans une maison de location, imaginez ce qu’il fera lorsqu’il emménagera dans son nouveau manoir!

Kate Hudson.

L’actrice souriante n’a pas une, mais deux maisons côte à côte, à Pacific Palisades.

Il a d’abord acheté sa maison d’enfance pour 5,5 millions de dollars en 2003.

Grâce à sa brillante carrière, neuf ans plus tard, il a acheté la maison voisine pour 5,3 millions de dollars.

Donc un Kate Il avait un double devoir. Sa décoration se compose de lumières en or jaune avec des accents rouges dans les buissons à l’extérieur.

Ajoutant également des notes de la lueur rouge à leurs arbres, avec des ornements suspendus comme leurs arbres de Noël géants.

Jessica Simpson.

Parfois plus c’est moins. Pour son immense maison à Hidden Hills, Jessica Simpson Il a choisi quelque chose de très simple.

Avec des lumières colorées entrecoupées, l’actrice et chanteuse de 40 ans bordait chaque coin du manoir et certains des arbres de lumières jaunes.

Molly Sims.

La mannequin et actrice blonde de 47 ans a décidé de présenter un spectacle en or dans son jardin de devant, ne couvrant que ses arbres de lumières et de décorations jaunes qui illuminent toute la propriété.

Dennis Quaid.

Dennis Quaid, 66 ans, et sa femme, 27 ans, Laura SavoieIls ont gardé leur nid d’amour dans Pacific Palisades très simple avec des lumières blanches dispersées autour du toit et des arbres avant.

Jennifer Love Hewitt.

De même, Jennifer Love Hewitt il a opté pour un euphémisme avec des lignes dorées élégantes autour de sa maison de Pacific Palisades, et son grand arbre avant brille en rouge et or, laissant ses voisins verts d’envie.