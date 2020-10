Lara Trump, l’épouse d’Eric Trump et un conseiller principal de la campagne de réélection du président Donald Trump, a défendu les attaques continues du président contre le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer, affirmant qu’il «s’amusait». Whitmer, un démocrate qui a mis en place des mesures strictes contre les coronavirus au début de la pandémie, a été la cible d’un complot d’enlèvement déjoué, ont annoncé les autorités fédérales plus tôt ce mois-ci. Cela n’a pas empêché Trump de s’en prendre à elle à plusieurs reprises depuis lors.

Le président “s’amusait lors d’un rassemblement de Trump”, a déclaré Trump dimanche matin sur l’état de l’Union de CNN, rapporte Politico. “Il ne faisait rien, je ne pense pas, pour inciter les gens à menacer du tout cette femme”, a déclaré l’ancien producteur de Inside Edition. “Le président était à un rassemblement … C’est une atmosphère amusante et légère. Bien sûr, il n’encourageait pas les gens à menacer cette femme. C’est ridicule.”

Lara Trump dit à #CNNSOTU que Trump n’a rien fait pour «menacer» les gens avec des chants «enfermer». Elle dit “il s’amusait juste.” Décrit l’atmosphère à «léger cœur». – Amanda Carpenter (@amandacarpenter) 18 octobre 2020

Quelques heures à peine après que les autorités fédérales ont annoncé avoir contrecarré une tentative d’enlèvement de Whitmer, le président Trump a publié une série de tweets critiquant Whitmer. Il a suggéré qu’elle devrait la remercier personnellement au lieu de l’appeler un suprémaciste blanc. Il a dit qu’elle avait fait un “travail terrible” et “verrouillé son état pour tout le monde, sauf les activités nautiques de son mari”. Plus tard, il l’a appelée à «ouvrir votre état, ouvrir vos écoles et ouvrir vos églises!

Samedi, le président a organisé un rassemblement électoral à Muskegon, dans le Michigan, où il a dit à ses partisans qu’ils «devaient demander à votre gouverneur d’ouvrir votre État. D’accord? Et ouvrir vos écoles. Ouvrir vos écoles. Les écoles doivent être ouvertes. ouvert, non? ” Ses partisans ont commencé à scander «Enfermez-la! et le président ne les a pas arrêtés. “Enfermez-les tous”, a déclaré Trump pendant le chant.

Le président mentionne le gouverneur du Michigan, les chants de foule l’enferment et le président dit les enfermer tous pic.twitter.com/9wuB7blnoP – Acyn Torabi (@Acyn) 17 octobre 2020

Dimanche, Trump a défendu son beau-père, affirmant que “les gens sont très frustrés” avec Whitmer. “Vous entendez la frustration des gens jouer là-bas lors du rassemblement Trump”, a-t-elle déclaré. L’attaque n’avait «rien à voir avec» l’enlèvement déjoué. “C’est le ministère de la Justice du président qui a en fait contrecarré” le complot, a-t-elle ajouté.

“C’est exactement la rhétorique qui a mis la vie de moi, de ma famille et d’autres responsables du gouvernement en danger alors que nous essayons de sauver la vie de nos compatriotes américains. Cela doit cesser”, a tweeté Whitmer samedi en réponse aux commentaires du président Trump. . Dimanche matin, elle est apparue sur NBC, où elle a qualifié «d’incroyablement dérangeant» d’entendre le président «inspirer et inciter et inciter à ce genre de terrorisme intérieur». Elle a appelé les gens des deux côtés de l’allée politique à “se mobiliser pour appeler cela et faire baisser la chaleur”.