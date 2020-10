T

La présidence de Trump est comme une voiture de clown fugitive – carrefour entre les politiques populistes, déviant les voies des normes démocratiques, se réjouissant de conduire tête baissée dans le trafic libéral imminent. Showman erratique au volant.

Peu de gens se sont accrochés pendant tout le trajet. Les chefs d’état-major (trois d’entre eux), les conseillers à la sécurité nationale (également trois), les secrétaires de presse / directeurs de la communication (huit) ont tous quitté le véhicule. Les généraux qui pensaient pouvoir lutter contre le contrôle de la roue ont tous hissé le drapeau blanc.

Même par la manière transitoire et transactionnelle de Trump – il est un homme considéré comme ayant des confidents plutôt que des amitiés durables – le chiffre d’affaires a été étourdissant. Le taux de désabonnement de son «équipe A» de conseillers de haut niveau est de 91 pour cent, selon le suivi de la Brooking Institution.

Un passager particulièrement fidèle a été le vice-président Mike Pence. Cependant, comme le comédien Stephen Colbert l’a plaisanté, Pence n’est peut-être pas vraiment à l’avant: «C’est le pneu de secours de l’Amérique. Vous le voulez dans le coffre, mais vous espérez ne jamais avoir à l’utiliser.

Au milieu de la distribution toujours changeante de co-voyageurs, la place d’une cohorte n’a jamais été mise en doute. La constante – depuis le moment où l’escalator doré a lancé le spectacle sur la route, jusqu’à l’empilement actuel de vérités scientifiques inévitables – a été la famille Trump. Pas étonnant pour un homme enclin à la paranoïa, qui valorise la fidélité, la loyauté – et les paiements d’impôts compensatoires – par-dessus tout.

Mais alors que la campagne, sinon le virus, arrive à son dernier tour, est-ce que l’un de ses enfants adultes – et leurs partenaires – en aura assez fait pour aider Trump à franchir à nouveau la ligne? Quels ont été les actifs et les passifs à bord? Et, alors qu’une route post-Trump commence à se concentrer, lequel des enfants pourrait être étonnamment placé pour prendre le volant?

(. via .)

Donald Trump Jr et Kimberly Guilfoyle

Emplois de jour: Don Jr, 42 ans, vice-président exécutif de l’organisation Trump. Kimberly, 51 ans, conseillère de campagne Trump.

Les chances d’être candidat républicain en 2024: Don Jr 16/1, Kimberley 66/1.

Tweet de la campagne de la semaine: Don Jr – «Il est temps de voter… et de danser! Mais votez principalement. Allons-y!”

Ivanka a longtemps été considérée comme l’oint de Donald Trump. «Si jamais elle voulait se présenter à la présidence, je pense qu’elle serait très, très difficile à battre», a déclaré le président à The Atlantic. Mais il a également noté que: «Don est, euh, il aime la politique; en fait, c’est très bien ».

Le «en fait» était très révélateur. Et cela en dit long sur sa métamorphose personnelle – et politique. Il y a une raison pour laquelle vous pouvez déjà acheter des t-shirts Don Jr ’24. Le fils aîné de Trump est entré dans la politique de première ligne et, apparemment, dans les affections longtemps recherchées de son père, par accident. Ayant joué un rôle essentiel dans l’entreprise familiale, Don Jr semblait se conformer à la description de son père de «pas le couteau le plus tranchant du tiroir» – en aidant à organiser une réunion à Trump Tower entre des responsables de la campagne et des Russes prétendant avoir de la saleté sur Hillary Clinton.

Face à l’indignation et aux enquêtes inévitables, Don Jr est sorti en se balançant et a semblé se transformer en MAGA-man. Un héros prolifique et libéral de la droite – actuellement déployé pour faire la une des événements dans les États swing. Le substitut que le président n’a jamais su qu’il avait.

Le statut de Don Jr est amplifié par sa relation avec l’ancien animateur de Fox News et le président de la convention, Kimberly Guilfoyle.

Don Jr et Kimberly aident-ils Senior à conserver son emploi? Il ne fait aucun doute que la motivation de la base – un de leurs points forts – est cruciale (pour les deux parties). Mais pour que Trump triomphe à nouveau, il ne peut pas simplement gagner sur sa seule base.

T-shirt Junior 24, quelqu’un?

(Jared Kushner et Ivanka Trump / . via .)

Ivanka Trump et Jared Kushner

Emplois de jour: Ivanka, 38 ans, conseillère du président. Jared, 39 ans, conseiller principal du président.

Les chances (de Ladbrokes) d’être candidat républicain en 2024: Ivanka 12/1, Jared 200/1.

Tweet de la campagne de la semaine: Ivanka – “L’administration Trump est l’administration PEACE !!!”

Dans les premiers jours de l’administration, la fille aînée de Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner, étaient considérés comme les garde-corps libéraux pour empêcher le président de virer trop loin vers les envies plus rouges de sa base. En effet, Ivanka voulait apparemment que son père clarifie ses commentaires de lancement de campagne de 2015 selon lesquels le Mexique envoyait des «violeurs» aux États-Unis.

Aucune clarification de ce genre n’est venue. Peu de signes ont suivi que leurs garde-corps fabriqués à Manhattan n’étaient rien de plus que mythiques. En effet, avance rapide de plus de cinq ans et Jared et Ivanka menacent maintenant de poursuivre en justice deux panneaux d’affichage géants érigés au cœur de Times Square: l’un présente Ivanka à côté du nombre de décès de Covid à New York et dans le pays tandis que, aux côtés, Jared est photographié à côté d’une citation qu’il aurait faite “[New Yorkers] vont souffrir et c’est leur problème ».

Comme le défilé des généraux vaincus peut en témoigner, personne ne peut apparemment empêcher Trump d’être Trump. Fawning, flattery et même lui cacher des papiers de sécurité nationale ne peuvent vous mener que si loin. Mais Ivanka et Jared semblent toujours être les chuchoteurs de Trump les plus accomplis à la Maison Blanche; capable d’offrir des conseils de confiance tout en ne poussant pas trop fort de peur que cela ne trébuche.

Lire la suite

Ivanka et Jared: Quelle est la prochaine étape pour le couple le plus controversé de la Maison Blanche?

Mais à quelle fin? L’Accord de Paris a été abandonné, la race a été amorcée, les enfants séparés, le droit à l’avortement encore menacé, la science mise à l’écart pendant une pandémie.

Kushner s’attribue le mérite d’avoir organisé le bouleversement de 2016 – en exploitant une approche inspirée de la Silicon Valley basée sur les données. En tant que directeur de campagne de facto pour 2020 – avec Trump derrière dans les sondages et les réserves de liquidités – la touche mercurielle de Kushner peut sembler éphémère. Il a cependant donné à son beau-père un peu de nourriture pour la campagne: la normalisation des liens d’Israël avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan a été un véritable accomplissement de la trompette, tandis que ses réformes de la justice pénale ont donné à Trump quelque chose à louer sur Biden dans le dernier débat.

Le népotisme effronté de Jared et Ivanka occupant des postes de haut niveau au sein du gouvernement – alors qu’ils sont embourbés dans d’innombrables conflits d’intérêts – a cependant contribué à éliminer l’aiguillon de ce que les républicains espéraient être leur attaque la plus forte: que Joe Biden a en quelque sorte bénéficié les relations d’affaires de son fils Hunter. Cela ne va pas si bien quand Jared et Ivanka ont gagné jusqu’à 135 millions de dollars rien qu’en 2018.

Ivanka, quant à elle, est déployée dans une mission effrénée pour gagner les femmes de banlieue qui désertent son père. En cas d’échec, elle reste la préférée des bookmakers pour remplir les chaussures politiques de son père – pour le moment.

(Eric et Lara Trump / . / .)

Eric et Lara Trump

Emplois de jour: Eric, 36 ans, dirige l’organisation Trump. Lara, 38 ans, animatrice de la webémission de Trump et conseillère de Trump.

Tweet de la campagne de la semaine: Eric – “Les sondages sont faux !!!”

Chances d’être candidat républicain en 2024: Eric 200/1, Lara 200/1.

Avec son frère aîné devenu galactique à droite, Eric et sa femme Lara ont réalisé une solide performance en défense.

Organiser des rassemblements dans des États dynamiques, faire campagne dans des magasins d’armes à feu, témoigner sous serment pour savoir si l’entreprise immobilière de la famille a commis une fraude, soigner des photos d’Ice Cube et proclamer que son père «a littéralement sauvé le christianisme».

Le devoir de paraître se moquer du bégaiement de Joe Biden et de l’accuser d’être en «déclin cognitif» a été laissé à Lara.

(Tiffany Trump / . via .)

Tiffany Trump

Travail de jour: Tiffany, 27 ans, diplômée en droit.

Tweet de la campagne de la semaine: «Bonjour, Charlotte! Je suis tellement excitée de rencontrer des jeunes femmes de la région aujourd’hui pour leur parler de mon père… »

Chances d’être candidat républicain en 2024: N / A car elle ne sera pas assez âgée pour se qualifier (soit 35 ans).

La pauvre Tiffany est régulièrement nervurée comme la poule de la litière Trumpian. SNL a récemment décrit «elle» comme disant: «Non, papa a toujours pris très au sérieux la règle de la distance sociale de six pieds avec moi.» Tout en l’appelant également Not-vanka, mais pour être honnête, elle a suivi les motions de campagne. «En tant que diplômée récente, je peux m’identifier à tant d’entre vous qui pourraient être à la recherche d’un emploi», a-t-elle déclaré au RNC. Et elle a enfilé le masque familial en ligne lors des deux débats.

Lors de ce deuxième débat, alors qu’Ivanka, Lara et Melania étaient toutes vêtues de noir, Tiffany «s’est un peu écartée avec une moitié supérieure crème», hurla Tatler.

Il n’est pas clair si un tel subterfuge vestimentaire pourrait coûter des votes à Trump.

Oh, et si Donald Trump perd la semaine prochaine mais cherche à rester aux commandes, ses chances – à 6/1 – d’être le candidat 2024 sont bien meilleures que celles de ses enfants.

Tim Samuels est un réalisateur, auteur et diffuseur de documentaires primé. @TimSamuels