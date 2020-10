Lire le contenu vidéo



Exclusif Jack Alexander

Larissa Limaa décroché un autre concert de divertissement … et comme par magie, elle est déjà de retour sous les projecteurs après s’être séparée de l’univers ’90 Day Fiance ‘.

La star de télé-réalité brésilienne est la principale femme de magicien Jack Alexander«Jack Alexander: Magician Exposed», la nouvelle émission de télé-réalité avant-gardiste… et nous avons eu un petit aperçu.

Larissa apparaît de nulle part dans une cage en métal et sort sur scène pour se pavaner et montrer sa chère Kylie– relooking à la mode avec quelques mouvements de danse sexy.

Larissa finit par retourner dans une autre cage et disparaît … et on nous dit qu’elle était légitimement nerveuse que Jack la ferait disparaître pour toujours !!!

Comme nous l’avons signalé … Larissa a annoncé le mois dernier que TLC l’avait libérée de son contrat ’90 Day Fiance ‘, et elle l’a indiquée Performances de CamSoda était le dernière paille.

Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour trouver un nouveau concert payant … on nous dit que Larissa s’est entraînée pour le rôle pendant plusieurs semaines et sa seule demande – pas de trucs avec le feu, après avoir appris que Jack avait initialement prévu de la faire apparaître de une boîte engloutie dans les flammes.

L’émission de magie est lancée aujourd’hui et diffusée sur la chaîne YouTube de Jacks … et on nous dit qu’il est intéressé à emmener Larissa sur la route avec lui quand il recommencera à parcourir le monde.

Bien sûr, ces négociations pourraient être compliquées … parce que nous avons également appris que l’ICE pourrait expulser Larissa après le mois dernier brève détention.