Sauvée par l’alun de The Bell, Lark Voorhies a révélé qu’elle avait rejoint le casting du prochain renouveau de Peacock. Dans un post sur Instagram, Voorhies a partagé une première photo d’elle-même de l’émission et a annoncé le grand “SURPRISE!” Dans la légende, elle a expliqué: “Lisa Turtle se remet avec sa famille Bayside High! Le compte à rebours est lancé, alors marquez vos calendriers! 25 novembre sur [Peacock]. “

Voorhies est le dernier membre de la distribution de la série originale à rejoindre le redémarrage, car Mario Lopez, Elizabeth Berkley, Mark-Paul Gosselaar et Tiffani Thiessen sont également impliqués. On ne sait pas si Dennis Haskins ou Dustin Diamond – qui ont joué respectivement le principal Richard Belding et Samuel “Screech” Powers – se présenteront également, mais il n’y a eu aucune indication pour suggérer qu’ils le feront. John Michael Higgins (Pitch Perfect), qui joue le principal Toddman, remplace Haskins en tant que nouveau principal de Bayside. Un visage familier que les fans verront certainement est Ed Alonzo, qui joue Max, le propriétaire de The Max, où tous les enfants de Bayside se retrouvent.

Le casting principal des nouveaux élèves de l’école est joué par Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Josie Totah, Alycia Pascual-Pena et Belmont Cameli. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com en mai, Lopez a parlé de son retour à la série et a fait de lui une star, et a expliqué ce que c’était de travailler avec un casting aussi jeune. «C’était cool, c’était comme faire du vélo, reprendre là où vous vous étiez arrêté», a-t-il déclaré.

“De toute évidence, je suis beaucoup plus âgé … j’aimerais penser que je suis plus un grand frère autre qu’un père”, a plaisanté Lopez. “Je suis plus comme un grand frère pour eux tous, mais ils aiment me taquiner et nous allons et viennent [but] ce sont tous une bande de gentils enfants. »Il a ensuite décrit la nouvelle série comme« une version très mise à jour et plus avant-gardiste de la série »qui aura« un clin d’œil au passé ».

Notamment, l’émission était en production avant la pandémie de coronavirus mais a dû être fermée – comme presque toutes les autres productions télévisuelles et cinématographiques – en raison de la crise de la santé virale. Howerver, Lopez dit qu’ils étaient sur le point d’être terminés lorsque la commande est tombée. “Nous n’étions qu’à deux épisodes de la fin de la première saison, je suis donc impatient de conclure et de le diffuser”, a-t-il déclaré. La renaissance de Saved by the Bell est prévue pour la première le 25 novembre 2020, uniquement sur Peacock.