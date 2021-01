ARMY exige que Carlos Slim fasse un concert de BTS au Mexique | INSTAGRAM

Tout a commencé avec un Tweet réalisé par le compte officiel du groupe sud-coréen BTS, mentionnant «Claro Video», la société du célèbre et renommé homme d’affaires mexicain, l’un des hommes les plus riches du monde, c’est vrai, on parle de Carlos Slim lui-même.

C’est ainsi que très tôt, le mardi 5 janvier, le nom de l’homme d’affaires Carlos Slim s’est réveillé en tendances sur TwitterMerci aux milliers de Mexicains qui ont fait un plaidoyer répété et non pour de l’argent, du travail ou des vaccins, mais pour le groupe coréen BTS.

Et c’est qu’à partir du moment où le célèbre groupe de garçons talentueux a publié un remerciement à l’entreprise depuis son compte Twitter “Claro Video”, propriété de Carlos Slim, une demande est rapidement venue d’internautes fans de BTS, «les amener au Mexique» a été vue partout, ce qui en fait une tendance immédiate.

La société Claro, dédiée aux médias et aux contenus en ligne, a partagé à partir de son profil le classement de «Le meilleur de 2020 Pop en anglais», les membres de BTS sont apparus avec le style rétro de «Dynamite», sur Twitter, donc Big Hit Entertainment a publié un message de remerciement à la société appartenant à Carlos Slim pour avoir inclus leur chanson à succès sur la liste.

C’était plus que suffisant pour les milliers de ARMYS sur le territoire mexicain, ils commenceront par leurs spéculations, théories et autres, faisant de la question un problème national pour le moment.

Les super fans de BTS, le boys band sud-coréen du moment formé à Séoul, espèrent voir ses membres: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, et ils ont même indiqué le stade Azteca pour leur présentation, ils Ils ont rêvé de ce moment depuis la naissance du groupe, et c’est Carlos Slim lui-même qui pourrait le réaliser.

Comment? Avec une théorie très bien structurée que pensait l’un de ses plus grands fans du territoire mexicain, nous pouvons réaliser le lien qui existe entre l’homme d’affaires et le groupe, et parce que c’est lui qui peut le réaliser, un espoir pour les fans de ses morceaux de divertissement.

Monsieur Carlos Slim,

Bonjour, j’espère que vous vous êtes bien reposé …

Par hasard

Vous ne voulez pas nous offrir un concert @BTS_twt au stade Azteca? MX-Army le porterait toujours dans son cœur pic.twitter.com/PDjlgyWuoF – Elizabeth (@elis_kim_) 5 janvier 2021

Il s’avère que Claro Música appartient au célèbre homme d’affaires mexicain, ainsi qu’au propriétaire des grands magasins Sanborns et Mixup.De même, les deux sociétés reconnues sont directement liées à Big Hit Entertainment, producteur des garçons, ce qui signifierait que l’homme d’affaires pourrait amener BTS à se produire musicalement dans le pays, avec cela, le tollé a commencé sur le réseau social de l’oiseau bleu et d’innombrables mèmes ont été créés à ce sujet.

Jusqu’à présent, la publication de Big Hit a dépassé 327 mille likes, des milliers d’interactions et 67 mille retweets, il ne fait aucun doute que le fandom mexicain de “Beyond The Scene” était enthousiasmé par la possibilité que des idoles visitent bientôt le pays.

De cette façon, ARMY du Mexique a placé le nom de Carlos Slim, MX-ARMY, Mexico et Bangtan dans les tendances, demandant à l’homme d’affaires d’amener le groupe au Mexique, même les internautes lui ont donné quelques idées pour l’éventuel concert des idoles.

Les adeptes des “Bangtan Boys” ont déclaré que le lieu idéal pour recevoir les interprètes de “Boy With Luv” serait le stade Azteca, qui a la capacité d’accueillir plus de 87 000 personnes, de même que le lieu s’éclairerait en violet, Couleur officielle du groupe, ARMY profiterait de chaque instant pour interpréter la chanson emblématique «Cielito Lindo» et secouerait leur ARMY BOMB avec une grande émotion.

Les ARMYS ont tout prévu, il ne reste plus qu’à Carlos Slim de répondre à la demande par une affirmation.