L’arrivée de Disney + au Mexique et en Amérique latine se rapproche de plus en plus | INSTAGRAM

L’attente est presque terminée et les internautes sont de plus en plus enthousiastes, et nous savons bien que la célèbre et tant attendue plateforme de streaming Disney: Disney +, arrivera officiellement au Mexique la prochaine fois. 17 novembre, avec tout le vaste catalogue de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Bien que cela ait fait que le contenu des sociétés susmentionnées qui étaient disponibles dans les différents plateformes numériques, ont soudainement disparu.

Le cas le plus connu et le plus discuté sur les réseaux sociaux, par les mêmes utilisateurs, était Prime Video, qui après avoir annoncé un contrat d’un an avec Disney en 2019, à compter du 1er octobre de cette année, tout le contenu «gratuit» Disney n’est plus disponible, mais certaines séries et films Fox le sont.

Vous pourriez également être intéressé: Disney frappe la crise, annonce qu’il licenciera 28000 employés

Donc, cela a créé une grande incertitude pour nous, et nous avons décidé de faire une enquête nous-mêmes, ce qui nous amènerait à répondre à la question que se posent plusieurs internautes: sera-ce la seule plateforme qui a soudainement abandonné tout son contenu Disney? Ensuite, nous vous dirons les résultats.

Comme nous l’avons mentionné, nous avons décidé de rechercher dans les différentes plates-formes numériques existantes, disponibles dans notre pays, pour confirmer si en réalité il y a très peu ou pas de contenu Disney disponible au Mexique, et pas seulement ceux du “à la demande” (comme Amazon Prime Video et Netflix) mais aussi ceux pour la vente et la location de films.

Il s’avère que, sur Netflix, il n’y a pas une seule production Disney, ni animations, dessins ou actions en direct, même si, on a pu remarquer qu’il y a encore quelques productions cinématographiques de Fox disponibles, pour sa part dans Claro Video s’il y a un peu plus de Contenu audiovisuel Fox, qu’il soit à louer ou à vendre, au sein de la même chaîne, cependant, comme sur Netflix, il n’y a rien de Disney.

De la même manière, nous avons enquêté sur le catalogue Cinépolis Klic, et nous avons pu voir que tout le contenu qui a à voir avec Pixar et Disney a déjà été éliminé, cependant, nous pouvons toujours trouver des films Marvel, et aussi, plusieurs en cours de production. par Fox.

Pour sa part, sur iTunes, exactement la même chose s’est produite, il n’y a aucun type de contenu qui ait à voir avec Disney ou Pixar, mais il y a des films à louer ou à acheter qui ont été réalisés par Fox.

Mais il y a quand même une petite lumière au bout du tunnel, puisque, on se rend compte que, si on va sur le Microsoft Store on peut encore trouver quelques productions cinématographiques du monde merveilleux de Disney et Pixar, environ 10 d’entre elles, bien qu’elles soient à vendre, avec des prix totalement différents.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Et, pour finir avec les informations, dans le catalogue Google Play, nous trouvons la plus grande variété de films, de premières, de collections, de classiques animés et de la même manière des actions en direct, de plus, tous les films Star Wars sont disponibles et en parlant de Marvel Les films qui ne sont pas tournés sous les droits de Disney sont toujours à l’intérieur.

Il convient de mentionner que, alors que les films de ce qui est devenu un monopole au sein de l’industrie cinématographique ont disparu, les utilisateurs se demandent ce qu’il adviendra des titres qu’ils ont déjà achetés ou loués dans le différentes plates-formes.

Voici l’explication: dans le cas de l’achat d’un film non seulement à Disney, mais également à toute société de production qui n’est plus en vente sur l’une des plateformes numériques mentionnées, ne vous inquiétez pas, puisque cette production n’a pas disparu, vous pouvez trouvez-le sur votre liste de courses.

La seule chose qui était restreinte est que les nouveaux utilisateurs peuvent acheter ou louer des productions Disney, mais pour ceux qui en ont déjà payé une, elle restera disponible, tant qu’elle n’aura pas de date d’expiration.