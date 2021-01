Larry King – l’animateur de télévision et de radio légendaire qui a réalisé plus de 30 000 interviews au cours d’une riche carrière de 60 ans – est décédé.

King est décédé samedi au Cedars-Sinai Medical Center … ceci, selon Ora Media, la société de médias cofondée par Larry.

Larry a reçu un diagnostic de COVID-19 pendant les vacances et a été hospitalisé aux soins intensifs à un moment donné, mais il avait récemment été transféré dans une chambre d’hôpital ordinaire et respirait seul. Les choses ont changé et King est décédé samedi matin.

Larry – nom du gouvernement Lawrence Harvey Zeiger – a commencé sa carrière à la radio en tant que disc-jockey chez WAHR-AM à Miami … après avoir officiellement changé son nom de famille en King.

Sa voix lui a finalement valu des emplois dans des stations de radio à travers l’Amérique avant de devenir célèbre avec “The Larry King Show”. L’émission radiophonique de fin de soirée, diffusée au niveau national, a fait ses débuts en 1978 dans 28 villes … et en seulement 5 ans, l’émission a été entendue dans 118 villes.

La carrière de Larry a catapulté au grand moment lorsque, en 1985, “Larry King Live” a été créé sur le tout jeune CNN. Il a interviewé à peu près toutes les figures emblématiques … de Sir Paul McCartney, John F. Kennedy Jr. et Marlon Brando (ils se sont embrassés sur les lèvres en 1994) aux présidents Gérald Ford, Bill Clinton et Barack Obama. Larry a également interviewé Vladimir Poutine.

Larry était un talent unique et un intervieweur incroyable qui rendait son métier sans effort. Il était complètement absorbé par les conversations avec ses invités, et il a fait quelque chose qui échappe à de nombreux autres intervieweurs – IL ÉCOUTE. Larry ne pensait pas à sa prochaine question – il était toujours dans l’instant présent. Et autre chose … il n’a jamais posé de longues questions juste pour s’entendre parler. Ses questions étaient courtes et presque toujours pertinentes.

L’émission télévisée populaire de fin de soirée a diffusé son dernier épisode le 16 décembre 2010 … devenant ainsi l’émission la plus regardée et la plus longue de CNN. Mais, il n’est pas vraiment parti tranquillement … L’émission de comédie solo de Larry “Larry King: Stand Up” a fait ses débuts 4 mois plus tard. Il a également lancé “Larry King Now” … une série en ligne qui a ensuite migré vers la chaîne d’information russe, RT.

Larry adorait se marier presque autant que faire des interviews – il l’a fait 8 fois … pour Freda Miller (1952), Annette Kaye (1961), Alene Akins (1961), Mickey Sutphin (1963), Alene encore (1967), Sharon Lepore (1976), Julie Alexander (1989) et Shawn (1997). Il a demandé le divorce de Shawn en 2019.

11/02/20 TMZSports.com

La dernière fois que nous avons vu Larry, c’était en février 2020, lorsqu’il a réfléchi à la prochaine saison des Dodgers. Le natif de Brooklyn et fan de longue date des Dodgers les ont regardés gagner leur première série mondiale en 32 ans après la saison 2020 court-circuitée par COVID.

Larry – qui a publié plus de 20 livres et a eu une chronique USA Today pendant des décennies – a fait face à divers maux tout au long de sa vie … principalement des problèmes cardiaques. Il a subi plusieurs crises cardiaques et, en 1987, a subi un quintuple pontage. En fait, Larry a épousé sa dernière épouse, Shawn King, au centre médical de l’UCLA où il était soigné pour des douleurs thoraciques.

Larry a noué le nœud avec Shawn juste avant de subir une opération cardiaque.

Juste en juillet dernier, le fils de Larry Andy King, 65 ans, est décédée subitement d’une crise cardiaque à la fin juillet, alors que sa fille Roi Chaia, 52 ans, est décédée quelques semaines plus tard d’un cancer du poumon.

Larry a dans le deuil 5 enfants … Canon, Chance, Danny, Kelly et Larry Jr. Il avait 87 ans, et quelle année accomplie et pleine de 87 ans.

DÉCHIRURE