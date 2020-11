Larry King a passé son 87e anniversaire à l’hôpital cette semaine, mais maintenant, il se sentirait beaucoup mieux. Des sources proches de King ont déclaré au New York Post qu’il avait un problème de circulation sanguine qui nécessitait une attention immédiate. King est détenu tout au long du week-end par prudence, mais ses perspectives sont positives.

L’état de King s’est rapidement amélioré, au point que ses médecins ont déclaré qu’il pourrait être libéré vendredi dans un premier temps. Cependant, ils ont choisi de le garder deux nuits de plus pour observation à la dernière minute, bien que King ne s’inquiète pas de la détérioration de son état à ce moment-là. L’animateur de télévision légendaire a eu de nombreux problèmes de santé au fil des ans, mais à chaque fois, il a rebondi en bonne santé. À première vue, cette fois ne sera pas différente.

Une source proche de King a précédemment déclaré à la page Six du Post: “Larry a été à l’hôpital avec des problèmes cardiaques et autres.” Cette nouvelle est arrivée le jeudi 26 novembre, bien que la source ait révélé que King avait été hospitalisé depuis son anniversaire, le 19 novembre. King a eu 87 ans jeudi dernier et a marqué le jalon à l’hôpital.

La santé de King a déjà été une source de préoccupation, remontant au moins jusqu’à 1987. À l’époque, il a subi une grave crise cardiaque, puis a subi une chirurgie quintuple-bypass réussie, selon un rapport de The Sun-Sentinel intitulé “The Nine Vies de Larry King. ” Depuis cette crise cardiaque, King est devenu un fervent partisan de la santé cardiaque et a écrit deux livres sur la vie avec une maladie cardiaque.

King a ensuite subi des radiographies pulmonaires régulières pour surveiller sa maladie cardiaque et, en 2017, ces tests ont révélé une tumeur cancéreuse dans son poumon. Les chirurgiens ont réussi à retirer la tumeur et King n’a plus eu de peur du cancer depuis lors. Cependant, ses problèmes de santé ont persisté ces dernières années.

En 2019, King a subi une angioplastie et des stents ont été insérés. Il a pris environ quatre mois pour récupérer avant de retourner sur les ondes. Quelques mois plus tard, King a révélé que juste avant l’opération, il avait en fait subi un accident vasculaire cérébral, qui l’a mis dans le coma «pendant des semaines». Encore une fois, il a été franc et vulnérable lorsqu’il a discuté publiquement de ces questions, admettant qu’il envisageait de se suicider après l’AVC. “Je pensais que j’allais juste mordre la balle. Je ne voulais pas vivre de cette façon”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision de Los Angeles KTLA.

Heureusement, King a survécu et surmonté la dépression. King continue d’apparaître à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans les podcasts aujourd’hui. Pour plus de nouvelles à la minute, restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières!