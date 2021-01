Larry King, le célèbre ancien diffuseur de CNN qui a été un pilier dans les foyers américains pendant plus de 50 ans, est décédé samedi à 87 ans. La mort de King fait suite à des informations selon lesquelles il a été hospitalisé pour COVID-19 à Los Angeles le 2 janvier et des années de problèmes de santé .

La mort de King est survenue moins de deux ans après avoir subi une crise cardiaque en avril 2019. Des sources ont déclaré au site qu’il avait commencé à avoir des difficultés à respirer il y a des mois et qu’il devait se présenter à l’hôpital ce jour-là pour une angiographie. Alors qu’il se préparait à se rendre à l’hôpital, il a fait un arrêt cardiaque. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a subi une angioplastie. TMZ a rapporté que ses médecins avaient ouvert une artère effondrée pour insérer plusieurs stents. Après le rapport initial de TMZ, le porte-parole de King a déclaré à The Wrap qu’il n’avait pas subi de crise cardiaque.

pic.twitter.com/x0Hl0X6vqU – Larry King (@kingsthings) 23 janvier 2021

«Le matin du jeudi 23 avril, Larry King devait subir une angioplastie. Avant son intervention prévue, il a souffert d’angine et s’est rendu à l’hôpital tôt pour être examiné », a déclaré le porte-parole. «Son médecin a réalisé avec succès l’angioplastie et a inséré des stents pour rouvrir le pontage précédent de 1987. Il était en convalescence à l’hôpital et devrait bientôt être libéré. Ses médecins s’attendent à ce qu’il se rétablisse complètement. King voyait occasionnellement des médecins au cours des six mois précédents pour des problèmes respiratoires, mais les médecins n’ont pas diagnostiqué la gravité du problème.

En novembre 2019, King a révélé qu’il avait secrètement subi un accident vasculaire cérébral en mars 2019 et avait failli mourir. “J’ai eu ce qu’ils appellent un léger accident vasculaire cérébral en mars. Tout est revenu à la normale, sauf mon pied gauche. Je ne peux pas marcher sur mon pied gauche, alors je marche avec un déambulateur”, avait-il déclaré à Page Six à l’époque . “Ça me fait me sentir vieux.”

King a longtemps été ouvert à propos de ses difficultés cardiaques après avoir subi une grave crise cardiaque en 1987 et avoir dû subir une quintuple pontage. Il a écrit deux livres sur les maladies cardiaques et a créé la Larry King Cardiac Foundation. Dans son livre de 2004, Taking on Heart Disease, King a exhorté ses fans à prendre tous les signes avant-coureurs au sérieux et à se faire examiner par un médecin.

“J’ai tout mal fait. J’ai fumé trois paquets par jour”, a expliqué King dans une interview accordée en 2015 au Los Angeles Times. “Mais je n’ai jamais pensé que cela m’arriverait. Quand j’ai eu la crise cardiaque qui m’a fait peur, j’avais 53 ans. Je n’ai plus jamais fumé de cigarette. J’ai changé beaucoup de mes habitudes. J’ai perdu beaucoup de poids. . J’ai gardé le poids. “

Il a ensuite expliqué sa routine quotidienne, ajoutant: «J’ai la moitié d’un bagel évidé… et du lox tous les matins. Du fromage à la crème faible en gras, et très peu de celui-ci. Et des Cheerios au miel et aux noix avec une tonne de myrtilles. Je déjeune rarement. Si je déjeune, c’est une salade légère. Pour le dîner, j’ai du poisson ou un steak. J’aurai des légumes …. J’ai encore des envies, et parfois, tu sais ce que je fais? Il y aura un gâteau d’anniversaire. Je prendrai un tout petit morceau juste pour avoir un peu de douceur dans ma bouche mais je résiste à en avoir plus parce que je pense vraiment à vivre. Je ne suis pas encore prêt à partir. Je suis aussi curieuse.”

King a également lutté contre d’autres problèmes de santé au fil des ans, notamment le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le diabète de type 2. Cependant, il n’a jamais laissé ses problèmes de santé entraver son travail. Même après avoir pris sa retraite de CNN en 2010, il a cofondé Ora TV et animé des émissions pour Hulu. En 2017, King a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon, et même cela ne l’empêcherait pas d’organiser des émissions. «Je mourrai probablement en ondes», a-t-il déclaré à Extra.

King est né à Brooklyn le 19 novembre 1933 et a commencé sa carrière de radiodiffuseur à la radio de Miami à la fin des années 1950. Alors que sa carrière à la radio commençait à attirer une plus grande attention, il a rejoint CNN en 1985 pour animer Larry King Live, qui s’est poursuivi jusqu’en 2010.

King a été marié huit fois à sept femmes différentes et laisse dans le deuil trois enfants, neuf petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Il était marié à Freda Miller en 1952 et leur mariage a été annulé un an plus tard. Il était également marié à Annette Kaye (1961); Alene Akins (1961-1963); Mickey Sutphin (1963-1967); Akins encore (1967-1972); Sharon Lepore (1976-1983); et Julie Alexander (1989-1992). King et Shawn Southwick se sont mariés en 1997 et ont divorcé en août 2019. Les enfants de King avec Akins, Andy et Chaia, sont décédés à quelques semaines d’intervalle en août 2020.