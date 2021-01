Larry King serait à l’hôpital avec le COVID-19. Le présentateur de nouvelles, âgé de 87 ans, vit à Los Angeles, en Californie – un point chaud actuel pour la pandémie de coronavirus – et se trouve dans l’un de ses hôpitaux surchargés. La nouvelle a été annoncée samedi via Showbiz 411, et jusqu’à présent, ni les journalistes ni la famille de King n’ont commenté publiquement.

Des sources proches de King ont déclaré que sa femme, Shawn King et leurs deux fils ne sont pas autorisés à lui rendre visite à l’hôpital, en raison des précautions contre le COVID-19 et de la capacité limitée de ces hôpitaux. Cependant, la famille serait en “contact permanent” avec King et avec ses médecins. King a une longue liste de conditions préexistantes, y compris des antécédents de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, le nouveau coronavirus est donc particulièrement dangereux pour lui. Les fans ont le cœur brisé d’apprendre que la pandémie a atteint cette légende de la diffusion.

King a été confronté à des problèmes de santé il n’y a pas longtemps en novembre 2020, passant le week-end de son anniversaire dans un hôpital en raison de “problèmes de circulation sanguine”, selon le New York Post. Il a des antécédents de maladie cardiaque depuis des décennies, y compris une angioplastie en 2019 au moment de son AVC.

King a également perdu deux de ses enfants en août 2020 – Andy, 65 ans, et Chaia, 51 ans. Les deux sont morts de problèmes de santé distincts à quelques semaines d’intervalle, mais aucun des deux à cause du COVID-19. La famille frappée par la tragédie attend maintenant des nouvelles de l’état de King à l’hôpital également. Voici un aperçu de ce que les fans disent alors qu’ils poussent King à se rétablir complètement.

Prières

prières pour larry king – hhyur (@ManlykeIssa) 2 janvier 2021

Larry King se bat contre COVID à 87 ans … prions et encourageons-le pour qu’il puisse nous connecter en 2021 avec plus de conférences futuristes blockchain 🙏💪 pic.twitter.com/pxfbr9Iw4y – Rick McCracken 一番 に な る ぞ 〜〜 (@RichardMcCrackn) 2 janvier 2021

prevnext

2021

Pas aussi 2021 sur les conneries🤦🏽‍♀️ – Hilly (@RugratHilly) 2 janvier 2021

J’espère que Larry King s’en sortira. Cependant, je vais avoir besoin de 2020 pour rester à l’écart de 2021. – JustHereForTheTweets46 (@hear_tweets) 2 janvier 2021

naaaaaah. nous ne sommes pas sur le point de commencer 2021 comme ça. pas mon garçon larry .. https://t.co/mucfHG6o1T – Fermin Fonseca (@x__boomer) 2 janvier 2021

prevnext