Le diffuseur légendaire Larry King se sentirait mieux après avoir passé la semaine de son 87e anniversaire à l’hôpital. Un initié a déclaré mercredi à Page Six que King avait été hospitalisé pour “des problèmes cardiaques et autres.” Samedi, des sources ont déclaré au même média que King se sentait mieux. Il faisait face à un problème de circulation sanguine et espérait être libéré vendredi. Ses médecins ont finalement décidé de le garder à l’hôpital pendant une à deux nuits de plus pour garder un œil sur ses progrès.

King a eu plusieurs problèmes de santé au fil des ans, remontant à sa première crise cardiaque majeure en 1987. En novembre 2019, King a révélé qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral en mars 2019 et était brièvement dans le coma. King a également subi une angioplastie programmée en avril 2019, avec des stents insérés. Après sa sortie de l’hôpital, King a repris l’animation de sa série Politicking avec Larry King pour Ora TV et Hulu.

“J’ai eu ce qu’ils appellent un léger accident vasculaire cérébral en mars. Tout est revenu à la normale, sauf pour mon pied gauche. Je ne peux pas marcher sur mon pied gauche, alors je marche avec un déambulateur”, a déclaré King à Page Six en novembre 2019, alors qu’il s’apprêtait à fêter ses 86 ans. “Ça me fait me sentir vieux.” Ses médecins pensaient que King “allait mourir” en mars et c’était “vraiment par hasard”, a-t-il dit. Il ne se souvenait pas beaucoup de l’épreuve, mais a dit qu’il avait une “infection septique, j’ai eu un nouveau stent mis sur le cœur. C’était incroyable – tout le monde me dit qu’ils ne peuvent pas croire que j’ai réussi.”

Dans une interview accordée à PEOPLE en février, King a déclaré qu’il avait «moins peur de mourir» après sa difficile année 2019, qui comprenait également son divorce d’avec sa septième femme, Shawn Southwick King. «Je suis très fier de ce que je fais», a déclaré King au magazine. «Et je suis un bon père – rien ne vaut la parentalité. Il y a un élément de me pincer chaque jour. Regardez ce que j’ai traversé. Dans l’ensemble, si vous y regardez, j’ai eu une vie bénie.

King a également été confronté à deux tragédies à moins d’un mois d’intervalle cette année. Son fils Andy est décédé d’une crise cardiaque le 28 juillet à 65 ans, juste une semaine avant la mort de sa fille Chaia à 51 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du poumon. Après l’annonce de la nouvelle, King a déclaré que ses enfants étaient “des âmes bonnes et gentilles” qui “manqueront beaucoup” à leur famille. Andy était le fils de la troisième épouse de King, Alene Akins, que King a adopté. Chaia est née en 1969, lors du deuxième mariage de King avec Akins.

“Les perdre semble tellement hors de propos. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant”, a écrit King en août. “Ma famille et moi vous remercions pour votre effusion de bons sentiments et de bons vœux. En ce moment, nous avons besoin d’un peu de temps et d’intimité pour guérir. Je vous remercie de respecter cela.”