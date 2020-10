“All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey est l’une des chansons de vacances les plus célèbres de l’ère moderne, et de nombreux artistes de tous genres y ont mis leur touche au fil des ans. Cette année, Larry Stewart et Pam Tillis ont ajouté une autre version country au canon, couvrant la chanson du tout premier album de vacances de Stewart, Everyday Is Christmas.

«Quand j’ai réalisé que nous avions besoin de chansons d’amour de Noël plus rapides pour mon album Everyday Is Christmas, nous avons créé cette chanson de Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’», a déclaré Stewart dans un communiqué. “C’est juste un standard incroyable. Mais, je voulais faire quelque chose de différent, alors j’ai demandé à mon amie Pam Tillis, avec qui j’ai chanté et enregistré avant même que nous ayons des contrats d’enregistrement, si elle ferait un duo avec moi. Il n’y avait aucun doute. elle ferait un excellent travail. Eh bien, l’a-t-elle jamais fait! Je savais que nos voix allaient bien ensemble. C’est une pro! Un de mes morceaux préférés. “

“C’est toujours formidable de chanter avec un artiste dont vous êtes fan, et je suis fan de longue date de Larry Stewart”, a ajouté Tillis. “C’est une chanson que j’ai entendue depuis toujours mais que je ne me suis jamais imaginée chanter. Une fois que j’ai commencé à l’apprendre, c’était super amusant. Cela devrait aider à apporter un peu de joie de Noël à tout le monde.”

Carey a écrit “All I Want for Christmas Is You” avec Walter Afanasieff, et la chanson est apparue pour la première fois sur l’album de vacances de Carey en 1994, Merry Christmas. Il a dépassé le Billboard Hot 100 en 2019, battant plusieurs records et s’est vendu à plus de 16 millions d’exemplaires, ce qui en fait le single de Noël le plus vendu par une artiste féminine et l’un des singles les plus vendus de tous les temps.

Everyday Is Christmas sortira le 23 octobre. Parmi les autres chansons du projet, citons des reprises de «Don’t Save It All For Christmas Day» de Céline Dion, «Cold December Night» de Michael Bublé et «Miss You Most At Christmas Time» de Carey ainsi que l’interprétation par Stewart du classique des fêtes «What Child Is This».

Consultez la liste des titres de l’album ci-dessous et précommandez Everyday Is Christmas ici.

1. Ne gardez pas tout pour le jour de Noël (Peter Zizzo, Céline Dion, Rick Wake)

2. Ce Noël (Donny Hathaway, Nadine McKinnor)

3. Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi – avec Pam Tillis (Mariah Carey, Walter Afanasieff)

4. Tu me manques le plus à Noël (Mariah Carey, Walter Afanasieff)

5. Tous les jours, c’est Noël (Larry Stewart, Brent Rader, Lisa Matassa)

6. Joyeux Noël chéri (Frank Pooler, Richard Lynn Carpenter)

7. Rencontrez-moi sous le gui (Brent Rader, Mark Johnson)

8. Nuit froide de décembre (Michael Steven Bublé, Alan Chang, Robert Jens Rock)

9. Que faites-vous (réveillon du Nouvel An) (Frank Loesser)

10. Quel enfant est-ce (William Chatterton Dix, Hal H. Hopson)