Si vous êtes fan de Star Wars, vous savez probablement: toutes les histoires de la galaxie ont un contexte super réaliste qui les rend uniques. Mais, en plus, ils ont aussi un poids fondamental qui, depuis le début, a été d’une importance considérable pour comprendre leur pertinence. Il s’agit de sa vaste et toujours croissante collection de personnages secondaires. Certains d’entre eux sont devenus si importants qu’au fil du temps, ils sont même devenus emblématiques. Et oui, nous parlons, par exemple, de Boba Fett, qui en décembre de cette année créera une série et sa propre histoire après avoir été une figure d’importance moyenne – mais qui a suscité un intérêt considérable – pour la mythologie de la saga.

La série d’action en direct The Mandalorian a démontré l’importance d’un bon casting de soutien. Mais, pour George Lucas, cette idée était fondamentale des premiers films de la saga, avec une grande distribution de figures de poids qui coexistent dans un fond discret. Cette permanence dans l’intrigue de tout un groupe de personnages sombres mais, en même temps, suffisamment tridimensionnelle pour être d’un énorme intérêt, est ce qui a permis d’approfondir toutes sortes de lignes narratives.

Couche après couche

Star Wars est une méga-histoire interconnectée qui permet la création de nouvelles couches d’informations et de symbolisme. Pour cette raison, la manière superficielle de dépeindre les personnages de la dernière trilogie réalisée par JJ Abrams et Rian Johnson s’est révélée si insatisfaisante pour la plupart des fans. Les personnages des histoires les plus récentes n’étaient pas seulement dénués d’intérêt dramatique. Contrairement aux figures classiques, elles ressemblaient à de simples accidents narratifs dont le seul intérêt était de faire avancer l’intrigue dans une certaine direction. Du Finn de John Boyega – dont le voyage incomplet et déroutant à l’écran a atteint des niveaux alarmants – au décevant Poe Dameron d’Oscar Isaac, l’ensemble du casting semblait avoir de sérieux problèmes pour développer les mondes intérieurs de leurs personnages.

Et, au-delà de l’échec que les personnages principaux étaient aussi plats que peu attrayants pour écraser l’histoire sous leur poids, La nouvelle trilogie a montré que le succès de Star Wars ne réside pas seulement dans ses histoires passionnantes et sa narration agile d’une aventure galactique. Il le fait également de la manière dont le public peut s’identifier à l’univers de ses personnages. Les lignes qui relient les visages les plus visibles aux plus petits contextes ont toujours été d’un intérêt considérable dans une saga qui s’appuie sur l’humanité pour réussir sa narration.

Une histoire dans une histoire: la dynamique interne de ‘Star Wars’

Le merveilleux Rogue One (2016) de Gareth Edwards est né d’une seule phrase dans les titres jaunes du premier film de la série.Au cours de la bataille, des espions rebelles ont réussi à voler les plans de l’arme ultime de l’empire. De ce seul indice, l’un des films les plus appréciés de la nouvelle ère Disney est né. De plus, ce qui était déjà un fait constant dans le monde de la franchise a été prouvé. Dans Star Wars, tout compte.

Quelque chose de similaire s’est produit dans The Mandalorian, la série qui a récupéré le pouvoir de séduction de la saga pour une nouvelle génération. Si Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu parcourent seuls la galaxie à la recherche de réponses sur l’origine de ces derniers, le groupe de personnages circonstanciels qui les accompagnent est aussi important que leurs protagonistes. De Cara Dune (Gina Carano) au magnifique Boba Fett de Temuera Morrinson, ils ont joué un rôle de premier plan dans le déroulement de l’histoire. En fait, ils sont essentiels pour comprendre le voyage du mandalorien et ses liens avec différentes parties du canon plus large de l’histoire.

Un cas particulier est celui d’Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Il n’est pas seulement devenu la principale source d’informations sur Grogu. Il a également obtenu une pertinence immédiate en tant que point d’union entre plusieurs séries de la franchise. De brèves apparitions dans Star Wars ne sont jamais fortuites. En fait, ils ont une qualité narrative d’un poids considérable qui rend l’histoire, dans son ensemble, quelque chose de plus solide.

Le pouvoir des “sans nom”

Star Wars dépend de ses personnages sans nom, de ses étranges créatures, des propriétaires du bar appartenant à des races inconnues. Aussi des planètes étonnantes que les protagonistes visitent ou nomment presque par accident. La franchise construit un monde à travers toutes sortes de suggestions et crée une condition sur l’invisible qui est d’un intérêt particulier. Tout personnage apparemment mineur ou éphémère fait en fait partie d’un plateau beaucoup plus riche en nuances. Et cela, à son tour, soutient la suggestion qu’il y a un univers plein de vie et de beauté au-delà de l’histoire qui est racontée.

Peut-être pour cette raison Star Wars toujours ce sera le centre d’un voyage essentiel vers la beauté de l’art de la narration. Et même au milieu de ce qui semble être la surexploitation et la saturation de leurs histoires, il y a une bonne quantité de matériel pour le fan de toujours – le travailleur, celui qui apprécie le paysage intérieur de la saga – continue à trouver des idées intéressantes dont prendre plaisir. Après tout, Star Wars est plus qu’un simple ensemble de films. C’est une histoire racontée par un chœur de voix différentes. Et c’est, sans aucun doute, son charme principal.

