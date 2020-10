Il n’y a pas si longtemps, la plupart des ordinateurs portables de jeu étaient des remplaçants de bureau volumineux et criards pleins d’absurdités RVB flashy. Le premier Razer Blade, sorti en 2011, pesait près de sept livres et était considéré comme élégant pour l’époque.

Ces dernières années, de nombreux ordinateurs portables populaires ont convergé vers des tendances de conception similaires. Les cadres rétrécissent, les écrans se développent et les châssis deviennent de plus en plus fins. Mais peu de catégories de produits technologiques ont connu une transformation aussi radicale que les ordinateurs portables de jeu au cours des dernières années. L’introduction de la plate-forme Max-Q de Nvidia en 2017 a permis aux ordinateurs portables de jeu d’exécuter des titres AAA dans des facteurs de forme plus minces que nous n’avions jamais vu auparavant – et la série Ryzen 4000 d’AMD a encore augmenté la mise. Avec le châssis rétrécissant, une esthétique plus sobre est venue.

Pour beaucoup, c’est une bonne chose; il rend les ordinateurs portables plus polyvalents et plus acceptables pour servir de dispositifs de travail, d’école et de productivité. Mais qu’en est-il des gens qui veulent des machines portables, mais qui veulent quand même montrer au monde qu’ils utilisent un ordinateur portable de jeu?

Asus avait une solution avec la matrice de points lumineuse AniMe qui orne le couvercle de certains modèles Zephyrus G14. MSI en a un autre: le GE66 Raider Dragonshield Edition, une plate-forme de jeu de 5,25 livres de 15,6 pouces conçue par l’artiste Colie Wertz. Wertz pense que, alors que les ordinateurs portables ont tendance à adopter des facteurs de forme plus subtils, des conceptions comme le sien peuvent aider les amateurs de jeux à continuer à affirmer leur identité.

Regardez la zone avec un bouclier – c’est l’ordinateur portable. Image: MSI

Le jour, Wertz est un artiste conceptuel et modeleur pour le cinéma, la télévision et les jeux. Il a travaillé sur à peu près toutes les choses récentes adjacentes à l’espace auxquelles vous pourriez penser – Star Wars, Transformers, Bumblebee, The Mandalorian, Dune, etc. Ce n’est pas un concepteur d’ordinateurs portables de profession, mais il est tombé dans le poste après avoir rencontré un groupe de designers MSI au Computex 2018 et les avoir guidés tout au long de son processus de création. Il ne dessine pas seulement un vaisseau spatial, une voiture ou toute autre pièce de machinerie qu’il conçoit, a-t-il déclaré à l’équipe. Il développe son histoire; il travaille sa trame de fond dans chaque détail. Les ingénieurs n’ont pas vu pourquoi une approche similaire ne pouvait pas être appliquée à un ordinateur portable de jeu, et ils ont invité Wertz à en concevoir un.

Alors Wertz a inventé le Dragonshield. «J’ai proposé que nous donnions à l’ordinateur portable une histoire», déclare Wertz dans une interview avec The Verge. «Ce que je fais dans mon travail quotidien, c’est de donner des histoires et de les ancrer dans la réalité ou dans une réalité dans laquelle nous pouvons adhérer. C’est ainsi que l’idée de Dragonshield est née. »

Le Dragonshield, dans l’esprit de Wertz, est un panneau qui est tombé d’un vaisseau spatial et a atterri sur Terre. «Ce n’est pas un vieux vaisseau spatial raté», précise-t-il. C’est “très raffiné – il n’y a pas de saleté peinte dans la peinture.” Wertz a commencé par dessiner le navire sur un post-it. Il ne pouvait évidemment pas transformer cela en un vrai vaisseau, mais il a utilisé la meilleure chose suivante – un modèle 3D – pour le rendre réel.

Son design de couvercle original avait le logo de MSI (un bouclier avec un dragon dessus) au centre, comme c’est le cas sur les autres ordinateurs portables de la société. Mais alors qu’il continuait à travailler sur le vaisseau spatial, Wertz a décidé qu’un bouclier partiel massif sur le côté du couvercle ferait ressembler l’ordinateur portable davantage à un vrai panneau – il conviendrait mieux à l’histoire.

Wertz a été surpris que MSI soit à bord. «Vous ne changez pas le swoosh Nike, vous ne changez pas la forme du logo», dit Wertz. «MSI a fait preuve de souplesse à ce sujet, et c’était l’une de ces choses sur lesquelles je ne pensais pas qu’ils le feraient.»

La teinte orange vif était une autre déviation; vous ne voyez pas d’ordinateurs portables orange tous les jours. «J’aime l’orange et c’est une couleur populaire de design industriel. Cela dit en quelque sorte «C’est un prototype» », dit Wertz. «Alors j’ai montré l’orange … je m’attendais totalement à ce que ces gars disent ‘Non, nous avons besoin qu’il soit rouge’, puis ils ont dit ‘Non, nous aimons l’orange’.

Le Dragonshield n’est pas le seul choix de couleur aventureux que MSI a fait ces derniers mois – la société a publié un modèle rose vif de sa Prestige 14 en février, et sa prochaine ligne Modern se décline dans une gamme de nuances lumineuses.

Tout au long du processus de conception, Wertz pensait à son public. Selon lui, les ordinateurs portables sont des produits tellement courants qu’il n’y a aucune raison pour qu’ils ne reflètent pas votre style personnel comme le peuvent les vêtements et les accessoires. «L’ordinateur est une pièce tellement précieuse, une partie incontournable de toutes nos vies maintenant», dit-il. Les fabricants, pense-t-il, devraient «s’adapter à leur style de vie plutôt qu’à leurs besoins informatiques».

Dans le cas des amateurs de jeux, cela peut signifier un couvercle audacieux. «Je savais que ce serait un jeu haut de gamme», dit Wertz. «Notre technologie est arrivée à un point où nos composants internes sont petits, nous pouvons les refroidir suffisamment. Et nous pourrons toujours dire à l’extérieur “C’est un ordinateur portable de jeu”. »

«Si vous avez déjà côtoyé des joueurs ou des créatifs, ils adorent avoir le dernier et le meilleur petit jouet», ajoute-t-il. «Et c’est un jouet en édition limitée.» Le Dragonshield peut également être livré avec un modèle de son vaisseau spatial d’origine, en plus d’une souris et d’un tapis de souris assortis.

Comme je l’ai noté dans ma critique de l’édition GE66 Raider Dragonshield, personne n’en a besoin. Mais les gens possèdent beaucoup de choses dont ils n’ont pas besoin, et le but ultime d’un ordinateur portable de jeu (pour la plupart des gens) est amusant. C’est l’objectif de Wertz en tant qu’artiste: rendre les choses amusantes. «Pourquoi ne pouvez-vous pas donner à quelqu’un comme ça quelque chose de plus, une petite histoire ou quelque chose avec lequel projeter sa personnalité?» il dit. “Nous allons vous montrer comment faire ce que vous voulez faire avec un peu plus de sourire sur votre visage.”