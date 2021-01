UNE

Le grime qui a détenu quatre femmes contre leur volonté et les a violées à plusieurs reprises a vu sa peine alourdie par la Cour d’appel.

Il s’agissait de 21 viols, cinq chefs de faux emprisonnement, deux chefs de voies de fait par pénétration et deux de voies de fait causant des lésions corporelles réelles.

Il a été condamné à une peine prolongée de 29 ans, composée d’une peine de prison de 24 ans et d’une période de licence prolongée de cinq ans, en juillet de l’année dernière.

Mais, à la suite d’une audience vendredi, des juges chevronnés ont conclu que la peine était «indûment clémente» et l’ont portée à 35 ans – avec une peine d’emprisonnement de 30 ans et une licence supplémentaire de cinq ans.

Lady Justice Macur, siégeant avec deux autres juges, a déclaré que la peine initiale ne reflétait pas le fait qu’Anokye avait commis plusieurs infractions de viol contre quatre victimes distinctes.

Sa condamnation a été renvoyée au tribunal par le bureau du procureur général (AGO) dans le cadre du programme de détermination de la peine indûment clément.

S’exprimant après la décision, le solliciteur général Michael Ellis QC a déclaré: «Les crimes d’Anokye étaient vraiment choquants.

«La décision de la Cour d’appel d’augmenter sa peine reconnaît la gravité des abus qu’il a infligés à ses victimes et le danger qu’il représente pour le public.»

Le tribunal a rejeté l’argument des avocats représentant le solliciteur général selon lequel Anokye aurait dû être condamné à perpétuité.

Le juge a également refusé une offre d’Anokye pour faire appel de la durée de sa peine initiale.

Le musicien, qui faisait partie du collectif grime Boy Better Know, a tiré un plaisir sexuel en torturant les femmes en les faisant de la planche à eau, en les interrogeant, en les agressant et en les violant, a appris le tribunal.

Il a affirmé que les actes faisaient partie d’un jeu de rôle consensuel, ou d’un jeu qu’il a joué appelé «Attrape-moi, viole-moi» et a dit qu’il avait dit aux femmes qu’il les «terroriserait».

La police a commencé à enquêter sur Anokye, qui est de Londres mais qui avait un appartement au bord du port à Bristol, en 2017 après qu’une femme se soit plainte d’avoir été violée par lui.

Après son arrestation, les policiers ont découvert des images déchirantes filmées par Anokye sur son téléphone portable qui révélaient qu’il avait abusé de plusieurs femmes.

Le juge William Hart, prononçant sa condamnation en juillet, a déclaré qu’Anokye était «devenu accro» au «plaisir pervers» qu’il avait pris à abuser des femmes dans cette affaire.

Le juge a ajouté: «Vous avez une expérience qui comprend les associations de gangs et la violence criminelle.

«Je suis tout à fait convaincu que votre carrière d’artiste musical était florissante au moment de cette infraction et que vous auriez atteint de grands sommets.

«Vous faisiez partie d’un collectif bien connu – Boy Better Know. Les collègues artistes de ce collectif ont obtenu un grand succès.

Le juge a déclaré qu’aucun de ces collègues artistes n’était au courant du comportement d’Anokye, ou «côté obscur».

“Ils ne sont en aucun cas ternis par vos méfaits que vous avez commis de manière privée”, a déclaré le juge à Anokye.

«Vos convictions vous ont privé de cette carrière, mais la faute n’appartient qu’à vous.»

Au cours du procès, les clips vidéo graphiques filmés par Anokye ont été diffusés au jury.

Ils ont montré à Anokye interrogeant les femmes sur leurs partenaires sexuels précédents, les giflant, les insultant et les violant.

Anokye, qui avait signé avec Island Records et avait collaboré avec Stormzy, JME et Wiley, a été décrit comme «un narcissique violent et contrôlant et un intimidateur» par les procureurs pendant l’affaire.

Le procès a appris qu’il a forcé une femme à s’allonger dans un bain d’eau glacée, a tenu un fusil de chasse sur la tête d’une autre femme et en a fait asseoir une avec une bouteille d’eau attachée à son doigt avec un lacet.

Donnant des preuves, Anokye a déclaré au tribunal qu’il souffrait de dacryphilie – une excitation sexuelle due aux larmes.

À la suite de l’arrestation d’Anokye, la police a examiné des vidéos et des images sur trois téléphones portables, un disque dur externe et un ordinateur portable trouvés dans son appartement à Bristol.

Ils ont contacté d’autres femmes et trois se sont plaintes d’abus de sa part.

Une cinquième femme a également témoigné contre Anokye pendant le procès, mais les jurés ont appris qu’il ne pouvait pas être inculpé de délits présumés contre elle car ils se sont déroulés à l’étranger.

Anokye ne sera libéré de prison qu’après avoir purgé au moins 20 ans de sa peine de 30 ans de prison derrière les barreaux et lorsque la Commission des libérations conditionnelles sera convaincue, il ne représente plus un danger pour le public.