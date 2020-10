La NFL a ramené sa campagne Songs of the Season, et elle a débuté avec la chanson “Heavyweight” de l’artiste hip-hop Blackway. La chanson a fait ses débuts lors de l’émission Monday Night Football mettant en vedette les Chargers de Los Angeles et les New Orleans Saints, et des chansons supplémentaires d’artistes différents seront sélectionnées tout au long de l’année. Blackway a enregistré “Heavyweight” spécifiquement pour la NFL.

Ayant grandi à New York et au Ghana, Blackway a déclaré que “Heavyweight” est une piste à haute énergie qui vise à faire en sorte que les gens se sentent comme des super-héros. Blackway est l’une des étoiles montantes de l’industrie de la musique, nominé pour un Grammy Award plus tôt cette année pour sa chanson “What’s Up Danger”, qui figurait sur la bande originale du film Spider-Man: Into the Spider-Verse. La bande originale a été nominée pour la meilleure bande originale de compilation pour Visual Media. Dans une interview en 2017 avec XXL Magazine, Blackway a parlé de son objectif dans le hip-hop.

“Quand j’étais jeune, j’avais l’impression que le but de tout le monde était d’être le plus grand rappeur de tous les temps”, a déclaré Blackway. «Quand tu es au lycée, tout le monde parle d’être le plus grand rappeur de tous les temps. Donc inconsciemment, même si je ne le sais pas ou que je le dis, ça va être l’un d’entre eux. Je veux être reconnu comme la personne qui a les meilleurs bars que j’aie jamais entendus. Je veux qu’un groupe de personnes puisse dire ça de moi. En interne, j’ai l’impression que ça va être mon objectif – ça va être le but de n’importe quel rappeur – n’importe quel vrai cracheur – but. Mais en tant que moi mature, je dirais [I want the] distinctions, les Grammys. Je vais avec le courant. »Et lorsqu’on l’interroge sur son style hip-hop, Blackway l’a comparé à deux grandes stars.

«En ce qui concerne le rap, plus récemment, j’ai été comparé à Kendrick et Eminem. Dans ma jeunesse, j’ai été beaucoup comparé à Big L. En ce qui concerne la musique en général, j’ai entendu des choses étranges comme, ‘The African Kendrick’ [or] ‘un Akon frappant.’ J’ai eu quelques séances avec [Busta Rhymes] et il a dit que je lui rappelais un peu Drake. “

Chansons de la saison met en valeur les superstars et les artistes émergents de tous les genres, incorporant leur musique dans les émissions de jeux tout au long de la saison 2020. Les artistes de la saison dernière incluaient Lecrae, Royce Da 5’9 “et SASH. La série soutient Inspire Change, l’initiative de justice sociale de la NFL axée sur la réduction des obstacles aux opportunités dans quatre domaines prioritaires: l’éducation, l’avancement économique, les relations policières et communautaires, et la criminalité réforme de la justice.