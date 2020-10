1/3

Chaque grand-mère a ses secrets. mais celui de Garçon héros (Jahzir Bruno) en garde une choquante: il sait identifier Les sorcières et leurs intentions de commettre leur méchanceté.

La grand-mère, personnifiée par Octavia SpencerElle a grandi dans un quartier pauvre de l’Alabama rural dans les années 1940, et quand son petit-fils part vivre avec elle, presque dans les années 70, il découvre qu’il y a des femmes avec des attitudes particulières, super étranges et même répugnantes.

Mais pourquoi sont-ils comme ça? L’enfant se demande. Pourquoi aiment-ils faire le mal?

Eh bien, ce sont des sorcières, il faut donc les identifier d’une manière ou d’une autre, même si elles ressemblent à des femmes ordinaires. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas », déclare Anne Hathaway, protagoniste de Las Brujas, qui sortira en salles demain au Mexique.

Après sa première sur HBO digital aux États-Unis, et avec des fonctions sélectionnées dans divers théâtres, cette nouvelle version, mise en scène par Robert Zemeckis (Forrest Gump), co-écrite par Guillermo del Toro et coproduite par lui et Alfonso Cuarón, est prête à jeter un charme!

Bien que ce ne soit pas une copie de Les sorcières (1990, Nicolas Roeg), qui mettait en vedette Anjelica Huston, l’histoire reprend l’idée originale de l’histoire.

Hero Boy, un garçon qui après avoir perdu ses parents doit reprendre sa vie chez sa grand-mère, est captivé par elle lorsqu’elle lui donne une souris et lui raconte qu’il y a des femmes qui attirent les enfants du monde entier en leur invitant des bonbons , leur apprenant des trucs et adoucissant leur imagination, pour plus tard. Boom! Transformez-les en animaux.

Je suis fasciné par le résultat et par le travail que nous avons tous fait. Octavia est une femme brillante, je l’aime, et Jahzir a joué un rôle extraordinaire. J’ai l’impression que ce film nous apporte du plaisir et du charme dans les moments difficiles. Ça va nous faire rire à l’Halloween, et qui ne s’amuse pas avec les sorcières? », Déclare l’Oscar des Misérables.

Après s’être rendu compte que dans la ville où ils résident il y a plusieurs de ces “dames sorcières” répugnantes, grand-mère et petit-fils se mettent les pieds dans la poussière et se rendent dans un hôtel sur la plage, où. Oh non! C’est plein de sorcières parce qu’elles ont une convention, et quand elles le découvrent, il est trop tard!

Et ni M. Stringer (Stanley Tucci), directeur de l’hôtel, ni les employés et les invités ne pouvaient deviner ce qui allait se passer avec tant de sorcières déchaînées.

De toute évidence, c’était génial de travailler à nouveau avec Anne (après The Devil Wears Fashion). Disons que je dois jouer un rôle charmant et que je l’ai apprécié; en tant que casting, nous l’avons tous apprécié », déclare Tucci, dans une interview.

Hero Boy ne laisse pas Daisy, sa petite souris, au soleil ou à l’ombre, qui pour une raison quelconque renifle trop Bruno, un enfant potelé et glouton amoureux de la nourriture qui, sans s’en rendre compte, tombe dans les réseaux de La Grande Sorcière (Anne Hathaway) … et le transforme en souris! Le même que Hero Boy.

Ce personnage malveillant, qui derrière ses gants de satin, ses vêtements fins et une perruque à la coiffure spectaculaire cache une silhouette effrayante, est le chef d’une horde de femmes similaires.

Je veux clarifier quelque chose: s’ils me disent que je suis horrible en tant que sorcière, ce n’est pas une insulte, c’est un compliment, car l’idée était de paraître esthétiquement belle, mais répugnante. Les perruques, les costumes, tout était merveilleux.

Et si l’on ajoute que je suis le fan numéro un de RuPaul’s Drag Race et que j’ai été inspiré et fasciné par me voir et me caractériser dans le miroir, c’est un art de porter une perruque, des effets, la transformation est fascinante », révèle Hathaway.

Incapables de l’éviter, les deux enfants protagonistes sont maudits par les sorcières et prennent une potion qui en fait des rongeurs irréversiblement espiègles et amicaux.

La mission de la grand-mère de l’un d’eux est de les sauver du sortilège. Pourra?

Derrière les frayeurs

Le film original a été tourné au Royaume-Uni; cela se déroule en Alabama, bien que, ironiquement, la plupart des tournages se soient déroulés précisément à Londres.

Charlize Theron, Gemma Arterton, Natalie Portman, Keira Knightley, Salma Hayek, Claire Foy, Kate Winslet et Jennifer Lopez ont été considérées pour les rôles principaux.

L’accent prétendument allemand qu’Anne utilise parfois dans le film était l’idée de l’actrice et de Robert Zemeckis, le réalisateur.

Lorsque les images du protagoniste qualifié de The Grand Witch ont été publiées, elles étaient une tendance mondiale pendant plus de 48 heures.

Hathaway a passé deux heures dans une séance de maquillage alors qu’elle avait l’air glamour, mais pour sa transformation en sorcière, elle a dû investir plus de trois.