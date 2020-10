Gabrielle Union et Jessica Alba sont officiellement hors service: leur drame policier Spectrum Originals LA’s Finest a été annulé après deux saisons, selon notre site sœur Deadline.

Dans le spin-off de Bad Boys, Union reprend son rôle de Syd Barrett, qui travaille comme détective du LAPD aux côtés de sa partenaire Nancy McKenna, interprétée par Alba. La distribution de soutien comprend Zach Gilford (Friday Night Lights) et Duane Martin (Real Husbands of Hollywood) dans le rôle des détectives Ben Walker et Ben Baines, alias «The Bens», Ryan McPartlin (Chuck) dans le rôle du mari de Nancy Patrick et Ernie Hudson (Grace et Frankie) comme l’ancien père flic de Syd, Joseph.

LA’s Finest a commencé sa vie en tant que pilote NBC, mais n’a pas été choisi pour la saison télévisée 2018-19. Spectrum Originals est intervenu et l’a commandé en série, et il a été créé en mai 2019 en exclusivité pour les abonnés de Spectrum. Spectrum l’a renouvelé pour une deuxième saison le mois suivant, mais son retour prévu en juin a été retardé alors que les manifestations contre la violence policière se propageaient à travers le pays. La saison 2 a finalement fait ses débuts en septembre, les 13 épisodes étant diffusés en même temps.

Fox a également diffusé la série cet automne en remplacement de la programmation retardée par la pandémie mondiale de coronavirus. Il a fait ses débuts à Fox le mois dernier, avec des épisodes de la saison 1 diffusés actuellement les lundis à 8 / 7c.

