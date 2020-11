“

Vous foutez de l’oignon, n’est-ce pas?

Ce ne pouvait être que Sir Philip Green au téléphone. La pièce négative que l’Evening Standard avait écrite sur son empire de vente au détail Arcadia l’avait coché royalement et, comme d’habitude, il était directement au téléphone pour aboyer ce qu’il en pensait. Et moi.

Vous avez toujours su que de telles casernes allaient arriver, et quand elles le faisaient, vous saviez aussi que son premier éclat de fureur – généralement avec les concoctions les plus drôles d’abus et de fausses menaces de violence – finirait par céder la place à une blague, à des ragots et à l’invitation à un tasse de thé.

C’est précisément ce mélange de musculature et de charme qui lui a permis d’atteindre les richesses qu’il a réalisées en tant que rois incontestables de la grande rue britannique.

Il y a 10 ans à peine, il occupait une telle position de pouvoir dans le commerce de détail au Royaume-Uni que ses bureaux d’Arcadia, près d’Oxford Street, ressemblaient à un palais de sultan, où les détaillants, les barons de l’immobilier et les banquiers venaient le faire juger leurs querelles. et les différends.

Car, lorsqu’il s’agissait de la vente au détail – du moins du type brique et mortier – il y avait peu de grands acteurs dont il ignorait les secrets et les besoins.

C’était avant tout un commerçant. Un négociateur né des accords, que ce soit pour le tissu, la propriété, les finances, les impôts et même, plus tard, les engagements de retraite.

Maintenant, alors que sa carrière dans le commerce de détail est au bord du gouffre avec l’administration probable de son groupe Arcadia, cette réputation est en lambeaux.

Alors, comment est-il arrivé à être dans cette position humble?

Green est né en 1952, le fils du nord de Londres d’un père qui possédait des propriétés, des garages et des entreprises d’électricité. Ses parents l’ont envoyé dans un internat juif, Carmel College dans le Berkshire, et lui ont donné une enfance assez peu affectueuse.

Il a quitté Carmel sans O-Levels, mais a appris à être un négociateur astucieux au genou de Rodney Geminder, un grossiste de chaussures à succès basé à Old Street.

Comme le raconte la biographie d’Oliver Shah, Damaged Goods, il a appris à acheter à bas prix et à vendre des actions élevées, en particulier des actions en faillite, qui étaient échangées dans les pubs au nord d’Oxford Street – un quartier qui est resté son terrain de jeu pour le reste de sa carrière.

Avec sa mère Alma, il se lance dans la fabrication et l’importation de vêtements. Souvent pas avec succès et généralement souscrit par son argent.

Mais il a appris de ses erreurs.

Grâce à sa connaissance de l’achat d’actions pour Geminder auprès d’entreprises en difficulté, il a remporté son premier grand succès dans la vingtaine en achetant une chaîne de magasins en difficulté appelée Bonanza Jeans en utilisant de l’argent emprunté à la Banque Leumi.

Green savait qu’elle avait 400 000 paires de jeans en stock qui avaient été totalement sous-évaluées par les récepteurs et a acheté toute la chaîne pour un peu plus d’un million de livres sterling.

En un mois, il avait remboursé à la banque son million de livres sterling et, après avoir incité ses acheteurs à faire de meilleures affaires, il vivait haut de gamme, travaillait dur pendant la journée et dépensait rapidement au casino Ritz la nuit.

Il a appris ce style menaçant d’un usurier peu recommandable qu’il utilisait, Anthony Schneider.

Ensuite, il a acheté Jean Jeanie, une autre chaîne en détresse, pour environ un demi-million de livres, l’ajoutant à Bonanza, en la transformant en profit et en vendant le groupe combiné à Lee Cooper pour 7 millions de livres sterling.

La presse, qu’il courtisait assidûment même alors, l’appelait le Jean Genius.

C’était en 1986. Green avait 34 ans, chargé et arborait une coiffure Spandau Ballet.

Son style de trading barrowboy s’est d’abord bien dégradé dans sa prochaine entreprise, une entreprise de vêtements pour hommes cotée en bourse appelée Amber Day. En raison de sa personnalité et de ses prouesses commerciales, il a transformé l’entreprise en déménageant la fabrication à Hong Kong pour des fournitures moins chères.

Il a restructuré ses chaînes Woodhouse et Review, puis a acheté What Everyone Wants, faisant grimper le cours de son action alors que les institutions de la ville étaient attirées par cette incarnation des années 80, le gagnant prend tout l’air du temps.

Mais lorsque la récession est arrivée, les ventes ont chuté brutalement. La même ville qui aimait autrefois son style non-conformiste s’est enfuie, invoquant des craintes de manque de transparence et de bonnes pratiques. Ils ont marmonné sombrement au sujet d’une opération de soutien de partage apparente (qu’il a nié) et de ses liens avec des personnages tels que le fraudeur condamné Roger Levitt et Schneider.

Green était absent, avec des informations sur une enquête du Département du commerce et de l’industrie planant au-dessus de lui. L’enquête n’a abouti à rien et Green s’est retrouvé avec un ressentiment pour les «garçons chics» de la ville qui ne l’ont jamais quitté.

Il a rapidement rebondi, faisant équipe avec le magnat écossais Tom Hunter, importateur de mode et maintenant restaurateur Richard Caring et le Telegraph propriétaire des frères Barclay pour acheter Sears pour 548 millions de livres sterling. Il a dépouillé l’empire en quelques mois et lui et ses collègues investisseurs ont réalisé un profit de 280 millions de livres sterling.

En 1999, après avoir prouvé que la ville n’en avait pas besoin pour gagner de l’argent, il a fait une offre pour Marks & Spencer dans le but de faire une mise à mort en vendant les propriétés franches de ses 300 magasins.

Encore une fois cependant, les «c *** s à double canon», comme Green appelait les types City, devaient être sa perte, car ses conseillers bancaires ont pris peur des rumeurs sombres selon lesquelles sa femme Tina avait acheté des actions de M&S avant l’offre.

Il ne lécherait pas ses blessures longtemps. Peu de temps après, il a acheté BHS dans un geste qui le propulserait à la fois au statut de milliardaire et détruirait sa réputation.

Lui et son équipe de gestion du crack, y compris l’ancien chef de Debenhams Terry Green et Allan Leighton de la renommée d’Asda, se sont mis à augmenter les bénéfices de BHS grâce à des achats et à une gestion des stocks habiles, transformant rapidement une entreprise qu’il avait achetée pour 100 millions de livres sterling en £ 1 milliard un.

Il a ensuite acheté Arcadia, où le vétéran de la vente au détail Stuart Rose était directeur général, scellant l’accord avec Rose lors d’une dernière ronde de marchandage devant le George Club à Mayfair.

TopShop d’Arcadia lui a apporté le glamour ainsi que la richesse. Il en a fait la propriété commerciale la plus en vogue de la rue, engageant des célébrités comme Kate Moss pour concevoir des gammes et apparaître avec lui lors de fêtes et de défilés de mode.

Fort du succès, il a fait une autre offre pour M&S, qui à ce stade était dirigée par Rose. Il a échoué et a eu un moment de sacs à main à l’aube avec le suave PDG dans la rue, sautant de sa limousine et l’attrapant par les revers.

Au plus fort de l’apogée rentable d’Arcadia-BHS, Tina, au nom de laquelle son empire était détenu, a remporté un record de 1,2 milliard de livres sterling en franchise d’impôt grâce à sa base à Monaco.

C’était en 2005, et si certains dans le monde des affaires ont applaudi son succès, d’autres l’ont trouvé déplaisant. Plus encore étaient perplexes quant à la façon dont l’entreprise pouvait se le permettre. Cette question est revenue hanter les Verts dans les années à venir.

Alors que le monde de la vente au détail se déplaçait de plus en plus en ligne et que de grandes chaînes de magasins traditionnelles comme Woolworths et HMV tombaient à l’eau, Green a négligé d’investir dans la digitalisation de ses marques.

Même dans les briques et le mortier, la concurrence laissait ses chaînes derrière elle. Les chaînes de mode rapide capables de changer de gamme en un clin d’œil battaient ses marques à chaque tournant. Primark, Zara, H&M ont commencé à diriger le perchoir.

BHS a été le premier de l’empire vert à s’effondrer, et les jours halcyon de marges bénéficiaires racées se sont considérablement transformés en une misérable histoire de contraction.

Pire encore, il y avait un énorme trou dans son régime de retraite.

Green passait ses jours et ses nuits à essayer de trouver une sortie.

Cela est finalement arrivé en 2015, lorsqu’il a vendu l’entreprise pour 1 £ à Dominic Chappell, un ancien pilote de course en faillite.

Green se réjouit de la vente, pensant qu’elle avait soulevé un poids énorme de ses épaules. Mais ce n’était pas pour le prouver.

Chappell s’est avéré être un spiv (il était plus tôt ce mois-ci emprisonné pendant six ans pour évasion fiscale).

Il était totalement incapable de redresser l’entreprise et la société s’est effondrée en faillite avec 11 000 pertes d’emplois et un déficit de pension de 571 millions de livres.

La dispute qui s’ensuivit devait détruire la réputation de Green et presque réclamer son titre de chevalier. Il a été mis au pilori par les députés et le trou de retraite dans lequel il avait quitté l’entreprise lorsqu’il l’a cédée a été décrit comme «le visage inacceptable du capitalisme». Un spectacle bizarre de six heures devant le comité restreint des affaires l’a vu réprimander un député pour le «dévisager».

Finalement, il a versé 363 millions de livres sterling au fonds de pension après de longues négociations avec les régulateurs. Au fil des ans, lui et sa famille avaient collecté quelque 580 millions de livres sterling de BHS sous forme de dividendes, de loyers et d’intérêts sur les prêts.

Il avait déjà été un habitué du circuit des fêtes. Les journaux et les magazines sur papier glacé ont salué les extravagances à l’occasion de sa 60e fête d’anniversaire, où il a transporté 150 de ses amis les plus proches au Mexique, dont Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio et Kate Moss.

Mais depuis le scandale BHS, il a souvent été exilé dans sa base monégasque.

Ne vous sentez pas trop désolé pour lui – au plus fort du fiasco des pensions de la BHS, il a pris livraison d’un yacht de 100 millions de livres, Lionheart, sur lequel il passe une grande partie de son temps.

Mais même s’il se cachait, les histoires critiques l’ont suivi. Il y a deux ans, des rapports ont été rapportés selon lesquels il avait fait des remarques racistes, tâtonné du personnel féminin et abusé d’autres employés – affirmations qu’il nie vigoureusement.

Il est devenu un épouvantail du mouvement #MeToo. Les amis restés fidèles désespéraient. Harold Tillman, détaillant chevronné et ancien propriétaire de la chaîne Jaeger, déclare: «Je le connais depuis 40 ans. Je l’ai vu faire tellement de bonnes choses gentilles pour les gens.

Mais, alors que même les pertes de TopShop atteignaient près de 500 millions de livres sterling, il était considéré comme un dinosaure dans un monde de géants en ligne en plein essor comme Boohoo, Asos et le groupe Hut.

Comme son empire de vente au détail, il n’avait pas su suivre les sensibilités du monde moderne.

Comme dans de nombreuses industries, la pandémie de coronavirus a accéléré les tendances qui existaient depuis des années.

Les fermetures de boutiques et de centres commerciaux de Covid ont vu non seulement les propres magasins de Green souffrir comme jamais auparavant, mais aussi ses ventes à Debenhams, la chaîne au bord de l’effondrement où il est le plus grand détenteur de concessions.

Cependant, peu de gens se sentiront trop désolés pour lui. Les Verts sont toujours l’un des couples les plus riches de Grande-Bretagne.

Ils ont depuis longtemps diversifié leur richesse loin de la vente au détail et dans l’immobilier et d’autres entreprises.

Mais en ce qui concerne sa réputation dans la High Street, avec Arcadia prêt à suivre Debenhams dans l’administration, le roi est tombé loin.