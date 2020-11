Lashana Lynch entrera dans l’histoire en tant que premier agent 007 | Twitter

C’est officiel: Lashana Lynch entrera dans l’histoire en tant que première femme à assumer le rôle de 007 dans la saga James Bond.

Après des mois de spéculation, l’actrice elle-même a été chargée de confirmer que son personnage, Nomi, est l’agent qui adopte le code au sein des services secrets britanniques, après le départ à la retraite de James Bond.

Je suis une femme noire, si j’étais une autre femme noire choisie pour le rôle, ça aurait été la même conversation, j’aurais subi les mêmes attaques, les mêmes abus.

Je dois juste me rappeler que le débat est ouvert et que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire, a-t-il déclaré dans une interview au magazine Harper’s Bazaar, dans laquelle il était conscient que son élection susciterait la polémique.

“Pas le temps de Mor! R“aura lieu plusieurs années après les événements de 007: Spectre. Liaison sort de sa retraite pour arrêter un méchant nommé Safin, joué par Rami Malek.

Une certaine interaction a déjà été observée entre le nouveau 007 et le Bond de Daniel Craig. Comme les images l’ont révélé, leur relation en sera une de compétitivité.

Il ne voulait pas gâcher une opportunité quand il s’agissait de ce que Nomi pouvait représenter. J’ai cherché au moins un moment dans le scénario où les membres du public noir hocheraient la tête, se moquant de la réalité, mais heureux de voir leur vraie vie représentée.

Dans chaque projet auquel je participe, quel que soit le budget ou le sexe, l’expérience noire que je représente doit être à cent pour cent authentique », a déclaré l’interprète.

Réalisé par Cary Fukunaga, No Time to Mor! R met également en vedette Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux et Ana de Armas. Le long métrage sortira en salles en 2021.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Ce sera le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond. Il reste à voir si, avec les prochains versements, les responsables de la saga continueront avec Nomi en tant que protagoniste ou opteront pour un remplaçant pour Craig.

Le légendaire James Bond

Il y a près de 60 ans, le premier film 007 est sorti, un personnage qui a été joué par de grandes stars, dont le récemment décédé Sean Conney, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et le dernier Daniel Craig.

L’acteur qui a joué dans jusqu’à 5 films dont: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) et No Time to Die (2021), tous issus de cette même adaptation.

Désormais Lynch qui succédera au rôle du célèbre acteur, la première actrice féminine, est d’origine jamaïcaine mais est née à Londres, en Angleterre.

Les salles attendaient toujours le 25e volet avec la performance de Craig, qui a été reportée à 2021 en raison de la pandémie.

Qui est Lashana Lynch?

Lashana Rasheda Lynch originaire de Londres, en Angleterre, le 27 novembre 1987, surtout connue pour son rôle de Rosaline Capulet dans la série ABC Studios “Still Star-Crossed” (2017) ainsi que “Maria Rambeau” dans Captain Marvel (2019) .

C’est en 2012 que Lynch a joué dans ses débuts dans le film dramatique de 2012 “Fast Girls”, ainsi que dans d’autres apparitions à la télévision, notamment Crime in Paradise et Silent Witness, ainsi que dans la distribution régulière de la comédie courte de la BBC. Crims en 2015.

Vous pouvez également lire L’original James Bond, Sean Connery, à 90 ans, perd la vie

En 2016, Lynch a joué Rosaline Capulet dans la série américaine Still Star-Crossed, produite par Shonda Rhimes, en 2019 elle a joué le pilote de chasse Maria Rambeau dans Captain Marvel et plus tard sélectionnée pour le rôle de Nomi dans No Time to Die. dont la première était prévue en avril 2020.