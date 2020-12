Les Spurs confirmeront leur place dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec un match nul ce soir en Autriche avant une éventuelle confrontation avec le Royal Antwerp la semaine prochaine pour assurer la première place du groupe J.

Harry Kane et Carlos Vinicius sont tous deux blessés, ainsi que Sergio Reguilon et Erik Lamela, donc Jose Mourinho est éclairé devant. On ne s’attend pas à ce que Heung-min Son soit risqué avec Arsenal à venir dimanche, alors Lucas Moura pourrait obtenir le signe de tête entre Dele Alli et Gareth Bale.

Le Royal Antwerp accueille en même temps les whipping boys Ludogorets du groupe, ce qui signifie que la configuration du terrain avant la dernière semaine de match sera claire à temps plein.

Heure du coup d’envoi: 17h55, Walstadion à LinzTV / infos sur le flux: BT SportTeam news: Kane et Reguilon sortent Prédiction: LASK 0-2 Tottenham

Je vous ai dit qu’ils avaient bien commencé et qu’ils sont presque en avance alors qu’Eggestein se recroqueville et bat Joe Hart mais trouve les boiseries.

4 minutes: Les hôtes ont en fait bien commencé ici, déplaçant le ballon avec un peu d’intention à l’intérieur de la moitié des Spurs. Jose Mourinho aura désespérément besoin de son équipe pour éviter d’être pris au froid, comme ils l’étaient lors de leur dernier voyage à l’extérieur en Europe, à Anvers.

Il reste cinq minutes. Il a l’air très, très froid …

Vous avez le sentiment que Gareth Bale trouve toujours ses pieds sur les Spurs, ce qui est une pensée effrayante, vraiment, quand vous pensez à quel point ils se débrouillent sans qu’il tire.

Avant la période chargée de Noël, cependant, M. Mourinho recherchera sans aucun doute le Gallois pour intensifier ses contributions.

Donc, comme nous nous attendions à une équipe assez forte de Jose Mourinho ce soir, même si plusieurs protagonistes clés ne sont pas en action avant le derby du nord de Londres.

Actualités de l’équipe de Tottenham

Tottenham XI: Cerf; Doherty, Sanchez, Tanganga, Davies; Hojbjerg, Lo Celso, Ndombele; Fils, Moura, Bale

Subs: Austin, Whiteman, Winks, Dier, Sissoko, Dele, Bergwijn, Aurier, Clarke, White, Scarlett

Actualités de l’équipe LASK

LASK XI: Schlager, Wiesinger, Holland, Andrade, Ranftl, Madsen, Michorl, Renner, Gruber, Eggestien, Goiginger

Subs: Gebauer, Karamoko, Reiter, Ramsebner, Potzmann, Plojer, Cheberko, Haudum

Disposition du terrain

Un match nul est suffisant pour que les Spurs se qualifient pour la dernière étape des 32 en février, car cela donnerait un meilleur bilan face à face par rapport aux adversaires de ce soir.

Une victoire et une victoire choc pour Ludogorets sur Royal Antwerp en même temps laisseraient les Spurs juste besoin d’éviter la défaite contre la formation belge lors de la sixième journée, sinon c’est une victoire ou une chute pour la première place la semaine prochaine.

Prédiction

Nous avons opté pour une victoire 2-0 pour les Spurs.

Jose Mourinho fera tourner son équipe, mais les Spurs ont remporté une victoire 3-0 avec un alignement modifié la dernière fois qu’ils ont affronté LASK et ce devrait être une autre victoire cette fois-ci. Facile.