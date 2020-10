L’Assistant Google est de plus en plus intégré aux applications tierces sur les téléphones Android. Google déploie la possibilité de rechercher des applications et même d’utiliser des commandes vocales pour des tâches populaires telles que l’envoi de messages, le démarrage de courses ou la navigation dans votre panier.

Alors que l’Assistant prend en charge l’ouverture d’applications via des commandes vocales depuis un certain temps, à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs pourront également rechercher dans n’importe quelle application qu’ils ont installée sur Android directement à partir de Google Assistant. Et pour les développeurs qui ajoutent une prise en charge, Google va encore plus loin, en ajoutant une intégration encore plus approfondie pour Assistant afin de créer un lien direct vers des tâches ou des pages courantes dans une application à l’aide de commandes vocales.

Auparavant, le support tiers d’Assistant était en grande partie limité aux actions personnalisées – en fait, aux applications qui s’exécutaient dans Assistant. La nouvelle fonctionnalité, cependant, permet à l’Assistant de travailler directement avec les applications que vous avez installées sur votre téléphone.





Par exemple, vous pourrez demander à l’Assistant d’afficher l’onglet de vos abonnements YouTube en disant «Hey Google, abonnements YouTube», tandis que «Hey Google, mon profil Instagram» affichera votre page de profil dans l’application Instagram. (Dans l’exemple peut-être le plus ostentatoire de cela, Google prend en charge les baskets Adapt de Nike, que vous pourrez commander pour lacer automatiquement votre voix.)

Pour commencer, Google déploie la prise en charge d’environ 30 applications à partir des principales applications du Play Store, notamment Facebook, Instagram, Amazon, TikTok, Spotify, Postmates, Discord, Walmart, Etsy, Snapchat, Twitter, Uber, etc. Une variété d’applications Google, y compris YouTube, Gmail et Maps, sont également incluses.

Les développeurs pourront ajouter leurs propres intégrations intégrées à leurs applications, permettant des liens profonds pour des pages et des fonctionnalités d’application spécifiques, ce qui signifie que le nombre d’applications offrant ce niveau d’intégration devrait bientôt augmenter. Google propose à la fois une liste de fonctions communes spécifiques (comme la publication dans une application) ainsi que la possibilité de créer des actions personnalisées.

Pour voir quelles applications proposent des raccourcis spécifiques à une application, dites «Hey Google, mes raccourcis» sur votre téléphone Android, ce qui vous amènera à un nouveau menu qui montre quelles applications ont des raccourcis et vous permet d’activer des commandes spécifiques. Pour utiliser un raccourci, vous devez d’abord l’ajouter à Google Assistant. Google propose une liste de suggestions d’actions en fonction des applications que vous utilisez fréquemment, mais vous pourrez également afficher toutes les actions possibles application par application.

Les raccourcis peuvent également être modifiés avec des phrases personnalisées. Par exemple, au lieu de dire “Hey Google, tweet” pour ouvrir l’application Twitter et créer un nouveau tweet, vous pouvez la personnaliser pour effectuer cette action avec votre propre phrase, comme “Hey Google, crie dans le vide sans fin.”

Cela dit, bien que vous puissiez modifier les phrases de déclenchement pour des commandes spécifiques, vous êtes limité par les applications et les options proposées par chaque développeur. Par exemple, pour le moment, vous pouvez utiliser un raccourci pour créer une nouvelle histoire Facebook mais pas une nouvelle Instagram.

Les nouveaux raccourcis de l’Assistant ne sont pas aussi robustes que l’application Siri Shortcuts d’Apple, qui permet une personnalisation beaucoup plus approfondie et des routines plus complexes (du moins, pour les utilisateurs désireux de plonger et de faire face à la complexité du système d’Apple). Mais cela ouvre l’Assistant pour beaucoup plus de cas d’utilisation que ce qui était auparavant disponible. En supposant que Google soit capable de continuer à développer ses liens profonds, cela pourrait aider à rendre Assistant encore plus utile et personnalisable à l’avenir.