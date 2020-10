L’assistant personnel du président Donald Trump, Nicholas Luna, est le dernier membre du cercle intime du président à avoir été testé positif au COVID-19, comme l’a rapporté Bloomberg. La publication a noté que le diagnostic de Luna est apparu un peu plus de 24 heures après l’admission de Trump au centre médical Walter Reed après qu’il souffrait de “symptômes bénins” liés à la maladie. Trump s’est initialement rendu sur Twitter tôt vendredi matin pour partager que lui et la Première Dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19.

Luna, qui dirige les opérations du bureau ovale à la Maison Blanche, est considérée comme l’un des hommes du corps du président. Dans son rôle, Luna est chargé de voyager étroitement avec le président, de détenir des papiers et de respecter le calendrier de Trump. Luna aurait accompagné Trump lors de son voyage à Cleveland pour le premier débat présidentiel. Il était également à bord d’Air Force One lors de leur voyage au Minnesota, date à laquelle Hope Hicks, l’un des principaux collaborateurs du président, a commencé à ressentir des symptômes. Il a été confirmé plus tard que Hicks avait été testé positif au COVID-19. La Maison Blanche n’a eu aucun commentaire immédiat sur cette nouvelle.

Luna est l’une des nombreuses personnes liées à Trump qui a depuis été diagnostiquée positivement avec le COVID-19. Outre Trump, Melania, Hicks et Luna, l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, le sénateur Thom Tillis, le sénateur Mike Lee, le sénateur Ron Johnson et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont tous testé positif pour la maladie. Comme mentionné précédemment, Trump a été admis au centre médical Walter Reed vendredi après-midi après avoir souffert de «symptômes légers». Cependant, le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, a rapporté que la situation pourrait être plus grave que ce que la Maison Blanche a exprimé. Acosta s’est entretenu avec plusieurs sources, l’une étant un conseiller de Trump, qui a déclaré que la situation était «grave». Ils ont partagé que le président éprouvait de la fatigue et qu’il avait du mal à respirer.

Il y a eu de nombreux rapports contradictoires sur l’état exact de la santé de Trump. Donc, on ne sait pas vraiment comment le président va vraiment. Cependant, son chef de cabinet, Mark Meadows, a publié une déclaration dans laquelle il a noté que le président n’est pas encore sorti du bois en ce qui concerne sa bataille contre COVID-19. Il a déclaré samedi: “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet.”