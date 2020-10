Un autre membre de l’équipe du vice-président Mike Pence a été testé positif au COVID-19. Le Washington Post a rapporté que l’assistant personnel de Pence, connu sous le nom d ‘”homme du corps” qui accompagne le vice-président tout au long de la journée, a été testé positif au COVID-19. Selon ABC News, le chef de cabinet de Pence, Marc Short, et plusieurs autres membres de son équipe ont également été testés positifs au COVID-19. La nouvelle survient plusieurs semaines après que de nombreux membres de l’équipe du président Donald Trump ont été testés positifs pour la maladie, notamment la présidente, la première dame Melania Trump, l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

Samedi, l’attaché de presse de Pence, Devin O’Malley, a publié une déclaration sur cette épidémie au sein de l’équipe du vice-président. Sa déclaration a commencé: “Aujourd’hui, Marc Short, chef de cabinet du vice-président, a été testé positif au COVID-19, a commencé la quarantaine et a aidé au processus de recherche des contacts.” Pence et sa femme, Karen Pence, ont depuis été testés négatifs au COVID-19. Ils auraient été testés négatifs dimanche matin. Malgré le fait que le vice-président ait été en contact étroit avec Short et son assistant personnel, il continuera d’être en campagne électorale dans les jours précédant les élections du 3 novembre. La déclaration d’O’Malley a poursuivi: “Alors que le vice-président Pence est considéré comme un contact étroit avec M. Short, en consultation avec l’unité médicale de la Maison Blanche, le vice-président maintiendra son emploi du temps conformément aux directives du CDC pour le personnel essentiel.”

En plus de Short, quatre autres membres du personnel de Pence auraient été testés positifs au COVID-19, y compris l’assistant politique Marty Obst. Une source a déclaré à ABC News que trois de ces membres du personnel étaient en quarantaine depuis le milieu de la semaine dernière. Il n’y a pas encore eu de mot officiel de l’unité médicale de la Maison Blanche à ce sujet. Cependant, deux sources de la Maison Blanche ont déclaré que le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, avait tenté d’empêcher la nouvelle de cette épidémie parmi le personnel de Pence de devenir publique. Lors d’une apparition sur l’état de l’Union de CNN dimanche, Meadows a abordé cette question, comme il l’a dit: «Le partage d’informations personnelles n’est pas quelque chose que nous devrions faire, pas quelque chose que nous faisons réellement à moins que ce ne soit le vice-président ou le président ou quelqu’un. c’est très proche d’eux là où il y a des personnes en danger. Écoutez. Chaque fois qu’il y a quelqu’un en danger, nous avons l’obligation de faire savoir aux gens de contacter trace. Nous l’avons fait. “

Beaucoup ont critiqué la décision de Pence de continuer à travailler malgré le fait qu’il était en contact étroit avec plusieurs personnes qui ont été testées positives au COVID-19. Le vice-président est à la tête du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche. Puisqu’il occupe ce poste, beaucoup lui demandent de montrer l’exemple et d’agir avec beaucoup de prudence, en particulier à une époque où les cas de coronavirus augmentent à travers le pays.