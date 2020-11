Maintenant, la paire forme un partenariat de frappe mortel, qui s’est combiné pour assurer une cinquième victoire consécutive dans toutes les compétitions contre Newcastle samedi.

Le déménagement de Werner du RB Leipzig devait pousser Abraham en marge de Stamford Bridge. Mais au lieu de cela, l’attaquant anglais a relevé le défi et a marqué pour le troisième match consécutif lors de la victoire 2-0 à St James ‘Park.

Il a déclaré: «J’ai toujours cru en moi, alors je me suis dit que je devais revenir dans cette équipe, travailler dur chaque jour et m’améliorer. Lorsque votre chance se présente, saisissez-la avec vos deux mains et c’est ce que j’ai l’impression de faire.

Newcastle vs Chelsea | 21/11/2020

«Chaque fois que je sors, je sais toujours qu’il y a de la concurrence et que je dois être à mon meilleur niveau – à 100%.

«C’est ainsi que je vois les choses. Nous nous conduisons. Vous devez donner une performance à chaque fois. »

La course explosive de Werner en seconde période a permis à Abraham de marquer le but qui a tué le défi de Newcastle et a propulsé Chelsea au sommet de la Premier League – même si ce n’est que pour quelques heures.

Abraham dit que la compétition entre lui et la signature de l’été Timo Werner pousse le duo plus loin pour réussir

Lampard essaie de contrôler les niveaux d’attente à la fois au sein de son équipe et au-delà alors que le début de saison impressionnant de Chelsea se poursuit.

Ils ont maintenant deux points derrière les co-leaders Tottenham et Liverpool à la troisième place, mais en réponse aux questions sur leurs qualifications pour le titre, il a déclaré: “ Je ne vais certainement pas y aller avec celui-là et je pense pour le moment après huit ou neuf matchs, il serait très facile de s’enthousiasmer à l’idée d’être dans une position élevée et élevée.

«Mais nous nous améliorons. Je pense que la première escale cette année a été de réduire l’écart avec les deux meilleurs de Liverpool et de City, qui ont établi différents niveaux de cohérence au cours d’une saison et accumulent des points, nous ne pouvons donc pas nous laisser emporter par nous-mêmes à ce stade précoce. .

«Nous devons essayer d’atteindre ces niveaux de constance et je suis simplement satisfait de notre situation actuelle, nous devrons donc voir.

«Je ne vais pas trop sourire au classement. C’est bien d’avoir trois points lorsque vous êtes le premier match du week-end. Mais je sais que le classement va changer.

«Nous ne pouvons que nous inquiéter pour nous-mêmes et notre forme nous a mis dans une position décente. Mais la cohérence et le faire sur une longue période est le prochain test pour nous.