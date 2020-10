L’attaquant Shawn Mendes fait partie de Wonder! Camila est votre inspiration? | .

Récemment, le nom de Shawn Mendes est devenu une tendance sur Twitter car une photo circulait là où le nom de son Nouvel album, ce 30 septembre à nouveau son nom sonne partout sur Internet, car il a donné un petit aperçu de ce que nous verrons dans deux jours, avant que ce soit la question de savoir si Camila Cabello aura été son inspiration

Le petit ami du chanteur aussi Camila Cabello a une fois de plus surpris ses followers avec juste une partie d’une de ses chansons de son nouvel album, pendant deux ans qui Shawn Mendes n’a pas lancé de nouveau projet, ce qui est attendu par des millions.

Il y avait deux publications qui ont été partagées sur son compte Instagram où il compte environ 56 millions d’abonnés, toutes deux publiées aujourd’hui, mercredi 30 septembre.

La première il y a environ six heures, ce qui est sûrement sa première vidéo apparaît, ce sont deux oiseaux qui attirent l’attention, appelés par le son du piano de Shawn à entrer dans son appartement et après avoir parcouru une partie de l’endroit où la caméra atteint il y a le piano et une main le joue, c’est Mendes allongé sur un matelas par terre.

Quand il arrête de jouer du piano, la musique continue et les premiers mots qui sortent de sa bouche sont:

Vous avez un million de visages différents mais ils ne comprendront jamais à moins que vous ne les laissiez entrer. Vous avez été dans un million d’endroits différents. Alors donnez-vous une chance de vous perdre au pays des merveilles », fait partie des paroles de sa chanson.

Bien que ce ne soit qu’un petit aperçu de sa chanson, il y a sûrement des millions d’utilisateurs qui, en entendant les paroles, se sont immédiatement sentis identifiés.

En écoutant les paroles de la chanson, beaucoup de fans du chanteur canadien ont sûrement immédiatement pensé à sa petite amie Camila Cabello, qui a récemment commenté qu’ils étaient séparés, comme vous le savez au début de leur relation, les deux ont décidé de ne rien dire au public.

C’est parce que l’interprète de “Havana” a partagé dans une interview que ses affaires privées qu’elle préférait ne garder qu’entre elle et son partenaire, donc peu de ses followers en savent autant sur la vie personnelle de Camila Cabello, et en écoutant ces mots de Shawn on penserait aussitôt que la lettre lui est dédiée.

Pendant un temps, Camila et Shawn ont été l’un des couples qui n’ont cessé de faire la une des journaux et bien que plusieurs prétendaient que ce n’était que du marketing, ils montraient peu à peu que leur amour était vrai, même s’il était caché et peu expressif devant le public.

Dans la deuxième publication, il apparaît à l’intérieur d’un plan d’eau, qui n’est pas défini, cela pourrait être une piscine, un lac et même la mer à cause du genre de brouillard que l’on voit derrière, Shawn est dans l’eau en train de sortir la tête mais il sourit quelque chose drôle c’est qu’il pleut, loin de ressembler à une scène triste, c’est plutôt la représentation des sentiments.

La photo est éditée car dans la partie supérieure on trouve des paroles écrites, peut-être qu’elles font partie des paroles d’une de ses chansons, sur la photo suivante, vous pouvez voir un brouillon de l’une des paroles de ses chansons, et dans l’image suivante vous pouvez voir quelques mots râpés et un “w” en bas.

La vidéo de Shaw a deux dates, peut-être le single sortira le 2 octobre et l’album complet le 4 du même mois, c’est peut-être la technique qu’il utilisera pour attirer l’attention de ses followers et internautes.

