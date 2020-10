Les Astros de Houston sont sur le point d’être éliminés des séries éliminatoires alors qu’ils sont perdus 3-0 face aux Rays de Tampa Bay dans la série de championnats de la Ligue américaine. Et une personne qui aime les luttes des Astros est le sénateur Ben Sasse, R-Nebraska. Au cours de l’audience de confirmation de la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett, Sasse a demandé comment il pensait que les démocrates du Sénat tentaient de modifier les règles de confirmation du choix du président Donald Trump pour la Cour suprême en le comparant au scandale de tricherie Astros.

“Je voudrais parler des Astros de Houston, qui sont de misérables tricheurs”, a déclaré Sasse en reconnaissant John Cornyn, qui représente le Texas. “Je pense que tous les fans de baseball savent que les Astros trichent. Ils volent des pancartes. Ils frappent sur des canettes. Ils ont fait tout un tas de choses misérables, historiquement … Ils méritent probablement d’être punis plus qu’ils ne l’ont été”, a déclaré Sasse a ensuite posé sa question sur les sénateurs démocrates en disant qu’il ne serait pas injuste pour les Astros de demander à l’arbitre de faciliter la tâche pour eux et non pour les Rays?

C’est l’une des pires questions que j’aie jamais entendues lors d’une audition au Congrès. Le sénateur Ben Sasse qualifie les Astros de “tricheurs misérables” et essaie d’en tirer une question. S’en tenir à la politique? pic.twitter.com/tFKS4JEcD8 – Michael Schwab (@ michaelschwab13) 14 octobre 2020

“Nous ne pouvons pas avoir deux ensembles de règles, non?” Demanda Sasse. Barrett était d’accord avec Sasse, qui a ensuite déclaré: “Je pense que certains de ce que nous avons vu dans les questions au cours des trois derniers jours essaient d’amener un arbitre à accepter un ensemble de règles différent pour différentes équipes. En novembre, il a été rapporté que les Astros volaient des pancartes pendant la saison régulière et les séries éliminatoires de 2017. L’équipe a fini par remporter la Série mondiale, et l’ancien lanceur d’Astros Mike Firers était l’une des sources qui ont signalé la tricherie à ..

“Je veux juste que le jeu soit nettoyé un peu parce qu’il y a des gars qui perdent leur emploi parce qu’ils y vont sans le savoir”, a déclaré Fiers. «Je devais informer mon équipe pour que nous soyons prêts lorsque nous allions les jouer à Minute Maid.

Le scandale a conduit les Astros à licencier leur manager AJ Hinch. L’équipe a également licencié le directeur général Jeff Luhnow et tous deux ont reçu des suspensions d’un an, qui expireront bientôt. Alex Cora, qui était entraîneur de banc avec les Astros à l’époque, était le manager des Red Sox de Boston et a été congédié par l’équipe quand ils ont appris la nouvelle. Carlos Beltran, un ancien joueur des Astros, vient d’être embauché pour être le manager des New York Mets, mais a été licencié peu de temps après que la nouvelle a éclaté.