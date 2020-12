Chaque année, 16 millions de touristes de l’extérieur de l’UE affluent vers le Royaume-Uni, et parmi les visites touristiques, les sorties au restaurant et les voyages au théâtre, ils viennent faire du shopping.

Et sur les 22 milliards de livres sterling dépensés chaque année par les touristes au Royaume-Uni, 3,5 milliards de livres sterling sont des achats hors taxes. On pourrait penser que dans une année embourbée par une pandémie et une sortie imminente de l’UE, le gouvernement pourrait faire en sorte que le Royaume-Uni continue de bénéficier de cette augmentation de trésorerie. Et pourtant, la semaine dernière, la chancelière s’est précipitée pour renverser le régime de franchise de droits vieux de plusieurs décennies pour les voyageurs de l’extérieur de l’UE, rendant les achats au Royaume-Uni 20% plus chers pour les touristes non européens.

L’impact sur l’industrie britannique de la mode sera colossal.

Cela entraînera non seulement une perte d’emplois à Londres, mais également dans le commerce de détail, la conception et la fabrication à travers le Royaume-Uni. «Nous prévoyons une perte d’environ 40 000 emplois dans le secteur de la mode au total – et cela n’inclut pas les milliers d’emplois dans l’hôtellerie qui dépendent également des dépenses touristiques», déclare Caroline Rush, PDG du British Fashion Council. Bon nombre d’entre eux sont des emplois que les contribuables ont dépensés des millions de dollars pendant leur congé.

«C’est la mauvaise décision au mauvais moment», déclare Helen Brocklebank, PDG de Walpole, qui fait pression pour l’annuler. «C’est un moyen très simple de rendre la Grande-Bretagne 20% moins compétitive que ses voisins. Pour moi, il est très difficile de comprendre pourquoi c’est une décision logique.

L’industrie aurait dû être correctement consultée

Compte tenu de l’impact que les mesures auront sur les emplois dans tout le pays, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que le Trésor entreprenne une consultation approfondie avec les patrons de la mode. Mais ce n’est pas arrivé. «Il y a eu des processus de consultation au début, mais ils n’avaient pas la rigueur des nombreux autres processus de consultation que nous avons eu autour du Brexit», explique Rush. “Il y a sûrement lieu de réfléchir et de discuter plus avant, plutôt que de refuser de s’engager davantage dans la conversation.”

La mode, comme l’industrie des soins de beauté, a-t-elle été négligée par Rishi Sunak et Boris Johnson parce que c’est une industrie dirigée par des femmes? «Il semble certainement y avoir des industries qui ont été priorisées avant l’industrie de la mode … Je ne pense certainement pas que le poids que l’industrie de la mode apporte au Royaume-Uni ait été pris en considération», déclare Rush. En 2019, l’industrie de la mode a contribué 35 milliards de livres (en impôts) à l’économie et employait 890000 personnes.

«Il a le sentiment que le gouvernement ne comprend pas l’extraordinaire contribution des industries créatives à l’économie. Le shopping n’est pas considéré comme la puissance extraordinaire qu’il est vraiment. Elle n’a tout simplement pas le poids qu’elle mérite », déclare Brocklebank.

Les acheteurs iront ailleurs

En supprimant le régime d’exportation de la TVA au détail, Sunak prévoit des économies annuelles de 500 millions de livres sterling par an. Mais cela repose sur le même nombre de touristes dépensant le même montant qu’auparavant, ce qui est peu probable étant donné que la plupart des touristes à forte dépense (15% des acheteurs hors UE comptent pour 42% des ventes hors taxes au Royaume-Uni) -sensible. Plus de la moitié viennent de Chine et du Golfe et visitent en moyenne 2,6 pays européens à chaque voyage. S’ils peuvent obtenir un trench-coat de 6000 £ pour 20% de moins à Paris, c’est là qu’ils l’achèteront.

Cela est exacerbé par la façon dont quelques jours après l’annonce du plan par la Grande-Bretagne, Emmanuel Macron a réduit la valeur des biens sur lesquels la TVA peut être récupérée de 175 euros à 150 euros.

«La proposition de HMT fera du Royaume-Uni la destination de shopping la moins attrayante d’Europe le jour même où nous quitterons la zone douanière de l’UE. Assurément, la justification économique du Brexit et de la «Grande-Bretagne mondiale» était de rendre notre pays plus entreprenant et plus compétitif, pas beaucoup moins par rapport à nos voisins proches? » dit le président de Burberry, Gerry Murphy.

(

Campagne festive Burberry 2020

/ Burberry)

Encourager les touristes à acheter à Paris signifie qu’ils sont 2,5 fois moins susceptibles d’y acheter des marques britanniques qu’à Londres, ce qui signifie que les marques britanniques sont confrontées à une inévitable baisse des ventes.

Cela n’affectera pas seulement le luxe londonien

Le Trésor a déclaré que cette question n’affecterait que les magasins sur papier glacé de Bond Street, déclarant que le régime de TVA était “un allégement coûteux qui ne profite pas également à l’ensemble de la Grande-Bretagne, l’utilisation actuelle du régime étant largement centrée à Londres”. Mais cette notion est déplacée.

Plus de 500 millions de livres sterling d’achats hors taxes ont lieu chaque année dans 12 000 magasins en dehors de Londres. En 2019, 92 millions de livres sterling ont été dépensées à Édimbourg, 60 millions de livres à Manchester, 32 millions de livres à Liverpool et 23 millions de livres à Glasgow. Pour Johnstons of Elgin, les ventes hors taxes représentent 50 pour cent du chiffre d’affaires, et dans les petites villes comme St Andrews, un tiers provient des touristes enregistrés sans TVA.

Les centres commerciaux en dehors de Londres tels que Bluewater et Bicester Village seront également affectés. «Nous sommes désolés que la chancelière fasse avancer une politique qui aura un impact négatif sérieux sur l’économie du tourisme et sur les fabricants britanniques, coûtant des dizaines de milliers d’emplois», déclare James Lambert, vice-président de la société mère de Bicester Village, Value Vente au détail. «Nous espérons qu’il réexaminera cette mesure et tiendra compte du fait que les concurrents du Royaume-Uni, comme la France et l’Irlande, rendent leurs régimes plus attractifs pour les visiteurs internationaux au moment même où nous choisissons de les renvoyer. ”

L’effet d’entraînement

Burberry et Johnstons of Elgin figurent tous deux sur une liste de marques britanniques (qui incluent Mulberry, Barbour et John Smedley) qui fabriquent au Royaume-Uni. Les ventes impactées auront un effet d’entraînement sur les communautés soutenues par leurs centres de fabrication, de l’usine Burberry dans le Yorkshire aux usines Mulberry dans le Somerset. Johnstons of Elgin tricote et tisse du cachemire et de la laine fine au Royaume-Uni depuis 223 ans. Ils emploient 850 personnes, dont 100 ont plus de 20 ans d’expérience.

(

Un employé de Burberry inspecte les robes finies à l’usine Burberry de Castleford, Angleterre

/ Burberry via .)

«Il a été suggéré que tout cela ne concernait que le commerce de détail à Londres, mais il est clair que des marques comme nous (et il y en a beaucoup dans le centre de Londres) fabriquent nos produits dans les communautés rurales de tout le pays», déclare le PDG Simon Cotton. «Nous sommes des fabricants importants là où nous sommes situés, il y a beaucoup d’emplois créés dans ces domaines.»

En fin de compte, ce sont de mauvais maths

Même le Bureau de la responsabilité budgétaire, le chien de garde du Trésor, n’est pas convaincu des mathématiques de Sunak. Ils lui ont donné leur cote d’incertitude la plus élevée possible, «de sorte que même ses propres analystes pensent que ses chiffres sont construits sur le sable», dit Brocklebank. «Ses sommes sont fondées sur le fait que cela coûte au Trésor 500 millions de livres sterling par an en impôts perdus, mais il prévoit que les visiteurs viendront dans le même nombre et dépenseront le même montant d’argent, et donc que 500 millions de livres seront un gain.

«Il n’y a pas eu d’élasticité-prix dans le calcul parce qu’ils ne savent tout simplement pas ce qui se passera après le Brexit.»

Et pourquoi maintenant?

L’industrie de la mode a été affectée de manière disproportionnée par la pandémie – avec la fermeture de magasins et la crise des chaînes d’approvisionnement – et, comme pour d’autres secteurs qui dépendent de l’importation, de l’exportation et du tourisme, fait face à une transition difficile une fois que nous quitterons l’UE. Plutôt que de pénaliser une industrie qui apporte tant d’innovation et de création d’emplois dans les communautés, le Trésor ne devrait-il pas se vouer à la promotion de la mode britannique et du savoir-faire Made in Britain sur la scène mondiale?

Chancelier, vos mesures de TVA seront catastrophiques pour la mode britannique et ses dizaines de milliers d’employés dans tout le Royaume-Uni. Nous vous exhortons à reconsidérer.