Votre ami et moi nous sommes rencontrés pour une réunion d’affaires à Shoreditch House.

Depuis les fenêtres panoramiques du sixième étage, les lumières scintillaient sur la ville comme en 2019. “ Nous pourrions être à New York ”, ai-je crié, comme une personne qui était coincée dans sa propre cuisine pendant huit mois et qui l’était maintenant. tragiquement surexcité en s’aventurant vers un autre code postal. Le lendemain matin, j’ai fait une promenade avec un chien avec un autre ami. Le pont sur lequel nous passons habituellement était fermé et nous avons dû dévier de plusieurs mètres à travers un parc voisin. «C’est comme une mini-pause», dis-je. «Nous pourrions presque être à la campagne.

Au jour 227 depuis le début du premier verrouillage, ceux d’entre nous qui n’ont pas les moyens de surprendre notre entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée, où nous pouvons prétendre que les choses sont normales juste pour un bref moment dans le temps, ont dû prendre notre joie partout où nous pouvons le trouver. Privés de nouvelles expériences, ou de toute autre expérience, trop maigres ou bloqués pour voyager à l’étranger, les Londoniens se rendaient à la plage la plus proche et prétendaient être en Grèce, bien qu’ils soient enveloppés de lainages alors que le vent hurlait tout autour. Partout dans la ville, les bains à remous et les radiateurs de terrasse se sont vendus alors que les gens essaient de recréer l’ambiance “ au bord de la piscine à Pikes ” dans leurs minuscules jardins de Peckham. Pendant ce temps, le transporteur national finlandais, Finnair, a récemment commencé à vendre ses repas de classe affaires dans un supermarché afin d’éviter les suppressions d’emplois dans son unité de restauration. Il a déplacé 1 600 repas en quelques jours. Si BA et Virgin faisaient de même, je suis sûr qu’ils auraient un marché: c’est à quel point nous sommes désespérés de reprendre l’avion.

Londres a été gentille avec moi en lock-out. Je ne me plaindrais jamais. Ma communauté est gentille, mes parcs locaux sont abondants et, pour citer à nouveau Kim, je me souviens humblement à quel point ma vie est privilégiée. Mais comme un mari éructant, même la ville que vous avez choisie peut devenir terne après une surexposition prolongée. Pas étonnant que nous nous transportions tous ailleurs. Quelles que soient les restrictions géographiques qui nous sont imposées, l’esprit est toujours libre. Notre imagination peut nous emmener partout.

Pas le mouvement de poitrine d’Insta

Comme en témoignera quiconque est tombé sur une photo de bite, la politique de nudité d’Instagram n’a jamais été cohérente. Donc, son retrait d’une photo du mannequin taille plus Nyome Nicholas-Williams, seins nus et couvrant ses seins, pour avoir violé ses directives de semi-nudité, était déconcertant.

Après une pétition signée par 17000 utilisateurs, Instagram a modifié ses directives pour autoriser la “ prise du sein ou la ventouse ” tout en interdisant toujours la “ prise du sein ”. Une distinction pernicieuse, mais si elle permet aux utilisateurs de montrer leurs seins à leur guise sans qu’un algorithme les qualifie de “ porno ”, alors c’est une question importante.