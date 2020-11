Par coïncidence, le 25 novembre, alors que la lutte contre la violence sexiste est célébrée dans le monde entier, la star du football Diego Armando Maradona est également décédée.

Ces deux événements, si opposés l’un à l’autre, n’auraient pas à être ensemble, mais le reflet de la chanteuse italienne Laura Pausini, est devenu viral, car elle a pointé son agacement vers la médiatisation excessive d’un personnage qu’elle qualifie de “ peu appréciable «quand, dit-il, l’important est de générer de l’empathie pour la lutte contre la violence de genre.

A travers ses comptes officiels, l’Italienne a critiqué le suivi de la nouvelle de «Pelusa.

“En Italie, l’adieu à Maradona est plus d’actualité, un homme sûrement génial qui joue au ballon, mais vraiment peu appréciable pour des milliers de choses qui ont été rendues publiques, plus que l’adieu à tant de femmes battues, violées, maltraitées”, exposé. Pausini a ajouté que bien que les cas de violence aient augmenté, “ils ne se soucient toujours pas des médias”.

Laura Pausini a également déclaré: «Nos maisons, que nous considérons toutes comme le seul endroit sûr, peuvent désormais être pour de nombreuses femmes les plus poilues du monde. C’est une peur qu’aucune femme au monde ne mérite de ressentir. Et savoir que, pendant la détention, le nombre de victimes de violence aux mains des personnes avec lesquelles elles vivent a augmenté (seulement aujourd’hui il y a eu deux victimes en Italie), me rend encore plus enragé.

«Cette journée a pour but d’encourager toutes les femmes, mais aussi les amis et la famille qui connaissent la situation, à toujours signaler tout acte de violence, d’abus ou de harcèlement. Nous devons nous mettre et notre respect de notre dignité et de nos valeurs en premier.

«Disons STOP à la violence contre les femmes! Faisons nous sentir forts! “