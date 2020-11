Laura Paussini explose en raison de la couverture du départ de Maradona | AP

Alors que tout le monde s’est tourné vers le récent départ de la légende du football, Diego Armando Maradona, c’est la chanteuse Laura Pausini qui s’est prononcée contre la couverture médiatique de la star du football, décédée mercredi 25 novembre dernier.

Le chanteur d’origine italienne, Laura Pausini était étonnamment anti-partisan du grand nombre de titres consacrés au départ de l’ancien joueur argentin dont on se souvient Diego Armando Maradona qui a choqué le monde après avoir annoncé son départ à 60 ans.

L’interprète était contre les médias puisque, lorsqu’elle a couvert divers articles décrivant la vie du «génie de Villa Fiorito», elle a dit qu’ils minimisaient la «Journée contre la violence de genre».

C’est via son compte Instagram que l’interprète de “Entre toi et mille mers“il s’est prononcé contre le bombardement de nouvelles et a publié son avis sur l’étoile du ballon, également surnommée”La main de Dieu“qu’il a désigné comme” non appréciable “.

En Italie, l’adieu à Maradona est plus d’actualité, un homme sûrement génial pour jouer au ballon, mais vraiment peu appréciable pour des milliers de choses qui ont été rendues publiques, plus que l’adieu à tant de femmes battues, v! Olad @ s, victimes de abus », a commenté Laura Pausini dans un message rédigé à l’origine en italien.

Diego Armando Maradona a perdu la vie mercredi dernier après avoir subi un arrêt respiratoire, une nouvelle qui a fait le tour du monde, monopolisant tous les gros titres des médias.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

La star de la musique et coach de télé-réalité “The Voice Espagne“Elle a interrogé les médias sur les multiples vies de femmes battues et victimisées, comme l’une des causes avec lesquelles elle s’est engagée à” éradiquer ces pratiques “.

Ce ne serait donc pas la seule fois que la chanteuse de 46 ans se tait et élève la voix pour faire connaître sa position et condamner tout acte de violence.

C’est précisément pour cette raison qu’il a souligné l’importance de se souvenir du “Journée orange“, une couleur presque comme celle du soleil prise pour représenter un avenir brillant et optimiste sans violence contre les femmes ou les filles.

De la même manière, la figure importante a invité que, notamment en ces temps de pandémie où l’enfermement a renforcé certains schémas et que pour beaucoup de femmes, leur domicile est devenu l’endroit le plus dangereux du monde, elles devraient dénoncer ces actes.

Sachant que, pendant la détention, le nombre de victimes de violence de la part des personnes avec lesquelles elles vivent a augmenté (seulement aujourd’hui il y a eu deux victimes en Italie), me rend encore plus enragé, a-t-il souligné dans certaines de ses publications.

Nous devons nous mettre en premier et respecter notre dignité et nos valeurs. Disons STOP à la violence contre les femmes! Faisons nous sentir forts! », A-t-il conclu dans le message puissant qui a rapidement dépassé les 75 000« j’aime »sur Instagram.

L’interprète consacré de chansons comme “Amores Extraños”, “La Soledad”, “Víveme”, “Je veux te dire que je t’aime” et de nombreux autres succès est l’un des juges de l’émission de télé-réalité “La Voz España” retrouvez-vous dans la dernière ligne droite où les émotions prennent le dessus sur chacune des dernières émissions.

Vous pouvez également lire les messages entre Laura Paussini et Carlos Rivera monter en ton

C’est l’un de ces moments qui a même fait vibrer l’Italienne après avoir eu un coup de fil avec son père en direct sur l’émission, où la responsable de #Team Laura a été émue aux larmes lorsqu’elle l’a entendu lui parler en espagnol, une occasion sans précédent pour la star. et cela avait une grande importance.